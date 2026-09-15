Espana agencias

La final de la Liga de Campeones 2028 será en Múnich y la de 2029 en Barcelona

Guardar

Madrid, 15 sep (EFE).- El Comité Ejecutivo de la UEFA confirmó este martes las sedes de las finales de sus competiciones de clubes de las próximas temporadas, con el Camp Nou como escenario de la Liga de Campeones 2029 y el Munich Arena alemán como el de la temporada que viene en 2028.

En la reunión celebrada en la ciudad griega de Salónica, el Ejecutivo también decidió que la final de 'Champions' femenina 2027-2028, a la que aspiraba, entre otros, el estadio de San Mamés de Bilbao, será en el Parc Olympic de Lyon (Francia) y que la de la campaña 2028-2029 se juegue en el estadio Nacional de Gales, en Cardiff.

PUBLICIDAD

El campo del Barcelona optaba a la final de la Liga de Campeones masculina frente al estadio londinense de Wembley, que es el elegido para albergar las dos semifinales y la final de la próxima Eurocopa en 2028, que organizarán de forma conjunta Inglaterra, República de Irlanda, Escocia y Gales.

El Camp Nou ya acogió la final de la competición en 1999, con victoria del Manchester United sobre el Bayern de Múnich (2-1), y en 1989, aún con la denominación de Copa de Europa, la que disputaron Milan y Steaua de Bucarest (4-0). Para 2029 será el campo con mayor aforo de Europa, con una capacidad de 104.600 espectadores.

PUBLICIDAD

Construido en 1957, el Camp Nou figura en la candidatura del Mundial 2030 que España organizará con Portugal y Marruecos como una de las sedes propuestas por la Federación Española (RFEF) para albergar el partido inaugural y la final.

El Ejecutivo de la UEFA también confirmó el Arena de Múnich, único que había presentado su candidatura, como escenario de la final de la Liga de Campeones 2028, un año después de que el estadio Metropolitano de Madrid acoja la de la presente temporada el 5 de junio de 2027.

Además de las sedes de finales de la 'Champions' masculina y femenina, la UEFA eligió a su vez al Nacional Arena de Bucarest para acoger la final de la Liga Europa 2028 y al Estadio Nacional de Serbia en Belgrado para la de 2029.

La final de la Liga Conferencia 2028 será en Turín, en el Juventus Stadium, y la de 2029 en Budapest, en el Puskas Arena.

La próxima edición de la Supercopa en 2027 se jugará en el Joahn Cruyff Arena de Amsterdam y la de 2028 en el Astana Arena.

La final de la Liga de Campeones de fútbol sala se celebrará en Suiza, en el Biena Arena. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Meghan Markle felicita al príncipe Harry con imágenes inéditas de Archie y Lilibet: así es su vida familiar lejos de los focos

El duque de Sussex cumple 42 años y su mujer ha recurrido a su álbum personal para compartir escenas nunca vistas de sus hijos y una romántica imagen de la pareja

Meghan Markle felicita al príncipe Harry con imágenes inéditas de Archie y Lilibet: así es su vida familiar lejos de los focos

Médicos y enfermeras de Ceuta irán a la huelga el 24 de septiembre ante el “colapso” sanitario: “Ha sobrepasado su capacidad operativa”

Los sindicatos critican la “impasividad” de la ministra Mónica García ante la emergencia sanitaria de la ciudad tras la crisis migratoria

Médicos y enfermeras de Ceuta irán a la huelga el 24 de septiembre ante el “colapso” sanitario: “Ha sobrepasado su capacidad operativa”

La Aemet alerta de un “cambio brusco” del tiempo en España con intensas lluvias, tormentas y una “extraordinaria” bajada de las temperaturas

El organismo detalla que afectarán al este peninsular y a las islas de Ibiza, Formentera y Mallorca, donde también podría caer granizo y darse rachas muy fuertes de viento

La Aemet alerta de un “cambio brusco” del tiempo en España con intensas lluvias, tormentas y una “extraordinaria” bajada de las temperaturas

Los mecánicos coinciden: así debes cuidar de tu coche para evitar averías de más de 10.000 euros

Circular con exceso de carga, superar baches a velocidad elevada o mantener el pie sobre el embrague son prácticas que someten a un esfuerzo añadido a distintos elementos mecánicos

Los mecánicos coinciden: así debes cuidar de tu coche para evitar averías de más de 10.000 euros

La Sanidad andaluza indemnizará con 250.000 euros a la familia de una mujer fallecida por una peritonitis tras varios errores diagnósticos

La resolución evita la vía judicial para los allegados de la paciente, que murió con 48 años a consecuencia de un fallo multiorgánico

La Sanidad andaluza indemnizará con 250.000 euros a la familia de una mujer fallecida por una peritonitis tras varios errores diagnósticos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los mecánicos coinciden: así debes cuidar de tu coche para evitar averías de más de 10.000 euros

Los mecánicos coinciden: así debes cuidar de tu coche para evitar averías de más de 10.000 euros

Pablo Fernández se presenta a liderar la lista de Podemos en las elecciones al Ayuntamiento de Madrid: “Una candidatura que pare los pies a Almeida y a los poderosos”

Un recepcionista vuelve de su permiso de paternidad y encuentra cerrada la clínica donde trabajaba: la justicia señala que es un despido improcedente

La Justicia confirma que Mapfre debe indemnizar a un albañil autónomo con 6.500 euros tras una operación de cadera por la que estuvo más de ocho meses de baja

Cazas de la OTAN derriban un dron de Bielorrusia sobre el espacio aéreo lituano

ECONOMÍA

España amortigua el golpe del gas gracias a las renovables, pero no logra contener su impacto en la factura: la luz toca máximos desde 2023

España amortigua el golpe del gas gracias a las renovables, pero no logra contener su impacto en la factura: la luz toca máximos desde 2023

El INE confirma la subida del IPC al 4,3% en agosto tras un repunte del 21,3% en gasolina y diésel

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 15 de septiembre

La pensión de viudedad, en el punto de mira: proponen limitarla cuando se cobra un sueldo y aumentarla al llegar a la jubilación

Úrsula Campos, preparadora de oposiciones: “Veinticuatro horas opositando siete días a la semana es el camino más rápido para quemarte y tirarlo todo”

DEPORTES

Toto Wolff revela los cambios que se plantea la FIA en el Madring de F1 tras las críticas de los pilotos: “Están totalmente abiertos a diferentes posibilidades”

Toto Wolff revela los cambios que se plantea la FIA en el Madring de F1 tras las críticas de los pilotos: “Están totalmente abiertos a diferentes posibilidades”

El Rayo Vallecano ya puede volver a casa: la Comunidad de Madrid levanta el cierre del estadio y ya hay fecha para el próximo partido en Vallecas

El “coste cero” de Ayuso y Almeida para la Fórmula 1 en Madrid “no existe”, pero se puede amortizar de “cuatro a cinco años”, según un experto en economía

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El ‘paquete’ que perdió el miedo a caer y ha ganado la Vuelta a España: Enric Mas logra el mayor éxito de su carrera en el momento más inesperado