La FIFA relanza su programa "Fútbol para las Escuelas" en Paraguay

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Asunción, 15 sep (EFE).- La FIFA relanzó en Paraguay su programa 'Fútbol para las Escuelas' (Football for Schools o F4S en inglés), con el que busca incorporar de forma paulatina esta práctica deportiva en todas los centros educativos del país gracias a una alianza con el Gobierno y la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), informaron este martes fuentes oficiales.

En un comunicado de prensa, la APF explicó que la iniciativa aprovechará la capacidad del balompié para contribuir a la educación, inclusión y formación de valores en niños y niñas, e indicó que contempla "la capacitación de docentes e instructores" en el uso de contenidos adaptados a las aulas.

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"Paraguay forma parte de los países seleccionados para esta nueva etapa del programa, lo que permitirá seguir avanzando en la planificación de las acciones necesarias para su puesta en marcha y ampliar progresivamente su alcance", añadió la entidad deportiva en el texto.

La decisión se produjo después de una reunión en la que participaron el mandatario paraguayo, Santiago Peña; el ministro de Deportes, César Ramírez; el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez; el gerente de Desarrollo de la Oficina Regional de la FIFA, Sebastián Cornejo; el director del programa Fútbol en las Escuelas de la FIFA, Franck Castillo, y el presidente de la APF, Robert Harrison.

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Peña destacó en un mensaje X que su país se enorgullece "de ser uno de los 12 países elegidos a nivel mundial para esta iniciativa y de haber sido propuesto como sede global de formación".

La FIFA implementó el programa F4S por primera vez en Paraguay en 2019, con la intención de alejar a los jóvenes de las drogas y masificar la práctica del deporte en unas 100 escuelas.

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En marzo pasado, el rector del fútbol mundial informó que al menos 153 de las 211 federaciones que la integran se habían sumado al programa.

Esta nueva etapa del proyecto se pondrá en marcha tras una alianza en la que el Gobierno "facilitará la articulación con el sistema educativo", la FIFA brindará metodología y capacitación mientras que la APF aportará "su estructura técnica y deportiva", informó el rector del fútbol paraguayo en su comunicado. EFE

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