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Juventus y Milan, favoritos de nombre, a examen en la Liga Europa

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Carlos Expósito

Roma, 15 sep (EFE).- Hacía 35 años que la Liga de Campeones no contaba con ninguno de dos de los grandes del 'calcio', el Juventus y el Milan, hasta este año, cuando ambos afrontarán la Liga Europa entre los favoritos por nombre, aunque con el lastre de sus últimos años.

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En 1991, la 'Vecchia Signora', dos veces campeona de la 'Champions', y el conjunto milanista, ganador en siete ocasiones, no clasificaron para la máxima competición continental porque lo hizo el Sampdoria, que luego perdió la final contra el Barcelona con el mítico gol de falta de Ronald Koeman.

Por aquel entonces, no participaron debido a que el formato era más restrictivo y sólo el campeón tenía acceso al torneo. El contexto es muy distinto esta vez, cuando quedaron fuera por falta de competitividad y por un final de temporada desastroso.

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El revés de los dos gigantes del norte abrió la puerta a los tapados. Roma y Como les arrebataron su puesto en 'Champions' en el último tramo de la temporada y este año comenzaron enfilados e invictos en liga. Por ello, el camino europeo para Juventus y Milan es clave; su prueba de fuego.

El Milan llegó a la recta final de la temporada con opciones de alcanzar la Liga de Campeones, pero terminó certificando su fracaso con una derrota en casa por 1-2 ante el Cagliari, un equipo que había luchado durante toda la campaña por evitar el descenso.

El conjunto dirigido por Massimiliano Allegri, que había comenzado el curso entre los favoritos al título liguero, sólo sumó 25 puntos en la segunda mitad de la temporada.

La falta de efectividad, los tropiezos inesperados y las derrotas consecutivas marcaron el tramo decisivo de una campaña en la que el Milan fue perdiendo fuelle.

"Estoy decepcionado y enfadado porque nos quedamos fuera. Tenemos que aceptarlo", dijo entonces Allegri, que, tras su salida al Nápoles, sí disputa esta temporada la Liga de Campeones.

El Milan emprendió una profunda renovación de su proyecto, una revolución que parecía más que necesaria después de una temporada muy por debajo de las expectativas. La llegada de jugadores como Goncalo Ramos o Diego Moreira, unida a la continuidad de Luka Modric y a la apuesta por Ruben Amorim en el banquillo, cambió las expectativas y renovó esperanzas.

El conjunto 'rossonero' afronta esta oportunidad para demostrar que la reconstrucción puede devolverle progresivamente al lugar que le corresponde en el fútbol europeo.

La 'Juve' cerró una temporada muy negativa y el comienzo de esta tampoco está convenciendo a los aficionados 'bianconeri'. El equipo de Luciano Spalleti conisiguió siete de doce puntos posibles, con un juego con carencias en defensa y falta de letalidad en ataque, y con tropiezos ante rivales sobre el papel inferiores.

El equipo todavía se recompone del empate ante el Torino en el 'Derby della Mole', en la última jornada de la pasada campaña, que confirmó que el conjunto 'bianconero' tendría que conformarse con la Liga Europa, después de no haber encontrado la regularidad necesaria durante el curso.

El club afronta esta temporada como un nuevo intento de reconstrucción, con Spalletti al frente y una plantilla remodelada. La dirección deportiva, con Giovanni Carnevali y Frederic Massara, trabajó durante el verano para completar un equipo que el técnico considera capaz de jugar con distintos sistemas y que tiene en jóvenes como Kenan Yildiz, de baja por lesión, una de sus principales apuestas de futuro.

Pero el proyecto todavía está en construcción. Las lesiones, entre ellas la del capitán Manuel Locatelli, que estará de baja hasta comienzos de 2027, redujeron las opciones de Spalletti en este inicio de curso, mientras que el equipo aún busca la regularidad necesaria para volver a competir.

Los dos históricos del 'calcio' afrontan una temporada europea lejos del escenario al que están acostumbrados, y aunque su historia y palmarés les sitúan entre los favoritos, llegan a la competición con la obligación de recuperar una confianza que perdieron mientras veían cómo otros equipos aprovechaban la caída. EFE

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