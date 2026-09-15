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Flick: “Si la opinión de Lamine es que se merece el Balón de Oro, yo también lo creo”

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Sant Joan Despí (Barcelona), 15 sep (EFE).- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha defendido la decisión de su pupilo, Lamine Yamal, de postularse como favorito para ganar el próximo Balón de Oro, un debate que el técnico alemán desea que termine pronto.

"Si su opinión es que se merece el Balón de Oro, yo también lo creo. (Lamine Yamal) es un jugador excepcional, aunque hay muchos jugadores de primer nivel que también lo pueden ganar, por lo que no va a ser fácil. Estaré contento cuando se haya acabado el Balón de Oro", ha reflexionado Flick.

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El ‘10’ azulgrana ha sido el gran protagonista de la rueda de prensa previa al duelo de la sexta jornada de LaLiga EA Sports que el conjunto azulgrana disputará este miércoles en el Spotify Camp Nou.

Flick ha opinado sobre las recientes declaraciones del internacional español en las que aseguraba que se merecía ganar el Balón de Oro por los títulos que ha conquistado este año (la Copa del Mundo con la selección española y LaLiga con su club).

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En una primera respuesta al ser preguntado por dichas afirmaciones, el técnico germano ha reconocido que "preferiría" que la opinión de su pupilo "no fuera así", si bien ha subrayado que Lamine Yamal "es sincero" y que él lo apoyará porque ganar el Balón de Oro "es importante" para su pupilo.

"Es un jugador joven y también he dicho que es sincero y tiene confianza en él mismo. También muestra esa confianza en sí mismo en el césped y eso es importante para nosotros. Todos queremos que siga jugando como lo está haciendo. Le voy a apoyar porque es increíble tener un jugador así", ha añadido en una segunda respuesta.

En cualquier caso, Flick ha valorado muy positivamente el rendimiento del delantero de Mataró en los entrenamientos: "Cuando lo ves trabajar en el día a día, sabes lo que va a pasar en los partidos".

Más allá de Lamine Yamal y sus opciones de conquistar el Balón de Oro, Flick ha celebrado que el Spotify Camp Nou haya sido elegido como sede de la final de la Liga de Campeones del 2029.

Al ser preguntado por si se ve dirigiendo al Barça en esa final, Flick ha bromeado: "Estaré en el Camp Nou al 100%, aunque no sé si lo haré como aficionado o entrenador. Ahora estoy disfrutando aquí, en el Barcelona, que es un equipo fantástico pero no sé qué puede pasar en el futuro".

En el futuro más próximo, Flick tiene el reto de sumar su séptima victoria en el arranque de la temporada -seis de LaLiga y una de la Liga de Campeones-, lo que supondría firmar el mejor inicio en la historia del club catalán.

En este sentido, el técnico teutón no quiere "romper récords" y avisa de las virtudes de su próximo rival, el Racing de Santander, "que lo está haciendo muy bien" con un entrenador que apuesta por "ser valiente" atacando al espacio.

Flick también ha sido preguntado por la situación de Pablo Páez Gavira ‘Gavi’, con poco protagonismo en este inicio de temporada, y Alejandro Balde, que todavía no ha debutado en partido oficial.

"Todos los jugadores son importantes para nosotros. Necesitamos a todos y cada uno de ellos y, por supuesto, Gavi tiene una gran ambición y siempre quiere jugar. Empezó en el primer partido, se lesionó y ahora ha vuelto, y el equipo ahora está funcionando bien, pero necesitamos a todos. Debemos gestionar los minutos y no sabemos qué va a pasar”, ha dicho sobre el futbolista andaluz.

Mientras que sobre el nulo protagonismo de Balde, ha admitido que el zaguero "no está contento" ante la falta de minutos, pero le ha instado a "dar lo mejor", algo que, según ha precisado, lo "está haciendo" en los entrenamientos. EFE

(foto) (vídeo)

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