El JEMAD llama a "preservar" la diplomacia y pide que España "no renuncie a lo que define su identidad"

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El jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón, ha pedido este martes "preservar" la diplomacia, la cooperación, la defensa de la democracia, el Estado de Derecho y el multilateralismo, y que España "no renuncie a aquello que define su identidad".

Así lo ha hecho en la clausura del acto de presentación del 'Panorama Estratégico 2026' del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), el 'think tank' del Ministerio de Defensa, donde ha reflexionado sobre el contexto actual, "incierto y cambiante" y "un escenario marcado por la transición a la multipolaridad, la erosión del orden internacional y la fragmentación geoeconómica".

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El JEMAD cree "fundamental" disponer de "una estrategia clara y bien definida" en lo que concierne al ámbito de la seguridad y la defensa "para saber a qué rumbo se debe gobernar para el logro de los objetivos, proporcionando una visión clara y unidad de acción".

El almirante general ha señalado que la seguridad y la defensa, el desarrollo económico y tecnológico y la defensa de la democracia y los Derechos Humanos "condicionarán la toma de decisiones" de los gobiernos y otros actores internacionales y considera que la respuesta a estas cuestiones "no debe resignarse" a lo que "traigan los acontecimientos". "Necesitamos pragmatismo, anticipación, autonomía, alianzas, resiliencia, necesitamos criterio estratégico", ha añadido.

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En este contexto, ha aludido a la posición geopolítica de España, ante el mar Mediterráneo y el Magreb, regiones "fundamentales para el comercio y la seguridad" de nuestro país. Por lo tanto, ha incidido en que España "tiene mucho que aportar a la reflexión estratégica de la Unión Europea (UE)".

El JEMAD no ha mencionado específicamente la crisis en Ceuta derivada de la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos el 30 de julio. El trabajo presentado este martes, concluido en febrero, tampoco alude a este suceso, pero sí alerta sobre que Marruecos usa "las crisis diplomáticas con sus socios tradicionales como instrumentos de presión con los que obtener objetivos políticos en sus intentos de sustituir el marco internacional de la descolonización para la solución del Sáhara Occidental por otro de carácter administrativo a través de una autonomía bajo soberanía marroquí". El trabajo sí menciona el salto masivo a Ceuta de 2021.

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POLARIZACIÓN Y DESINFORMACIÓN

El JEMAD también ha hecho referencia al "contexto de polarización, desinformación, presión sobre las instituciones y utilización política de las emociones" para alertar de que "la fortaleza" de las naciones "no depende únicamente" de sus capacidades económicas o militares, sino de "la cohesión, la confianza de los ciudadanos en las instituciones y de su capacidad para distinguir entre información y manipulación".

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"La seguridad no puede entenderse como ausencia de amenazas externas, también tiene una dimensión interna: la fortaleza de las instituciones, la sociedad y nuestros valores", ha rematado el almirante general.