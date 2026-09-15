El intenso calor tiene las horas contadas: un nuevo frente traerá lluvias y tormentas

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Madrid, 15 sep (EFE).- El calor sofocante, con temperaturas muy altas de hasta 39 grados, volverá a dominar este martes buena parte de España, pero el episodio tiene las horas contadas: la llegada de un frente frío favorecerá desde mañana un "cambio brusco" de tiempo con lluvias, tormentas y un descenso de los termómetros.

A partir del miércoles se esperan tormentas fuertes o muy fuertes en el este peninsular, Ibiza, Formentera y Mallorca, que podrán ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes. El cambio traerá además una bajada "notable o extraordinaria" de las temperaturas máximas en el norte y centro peninsular, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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La jornada de hoy todavía estará marcada por la estabilidad con cielos despejados en la mayor parte de España, salvo en el norte de Galicia y el área cantábrica, donde la cola de un frente y un cambio en la dirección del viento aumentarán la nubosidad hasta dejar nubosidad y probables precipitaciones débiles.

Mientras tanto, los termómetros todavía subirán este martes en las regiones del sur y del este, donde el ambiente seguirá siendo plenamente veraniego, según datos de la Aemet.

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Las máximas llegarán a 39 grados en Córdoba y Sevilla, mientras que Badajoz llegará a 38 grados y hasta 37 grados en Cáceres, Granada, Lleida, Toledo y Zaragoza, y 36 grados en Ciudad Real, Guadalajara, Jaén y Logroño.

También hará mucho calor, con máximas de 35 grados, en Albacete, Cuenca, Girona, Madrid, Murcia, Teruel, Valladolid y Zamora. Por su parte, Burgos, Huesca, Salamanca y Soria alcanzarán los 34 grados, mientras que Ávila, León y Segovia se quedarán en 33 grados.

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Por el contrario, en el norte, las temperaturas serán más suaves, con 28 grados en Bilbao, 26 grados en San Sebastián y Lugo, 25 grados en Oviedo y solo 23 grados en A Coruña y Santander.

El calor perderá fuerza este día con la entrada de una vaguada -una especie de lengua de aire frío en altura- y, en menor medida, de un frente en superficie que cruzará la península dejando a su paso lluvias en el Cantábrico, donde podrán ser persistentes y estar acompañadas de nieblas.

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También se prevén nubes en las sierras del este peninsular y en los Pirineos, con posibles chubascos y tormentas que pueden ser puntualmente fuertes, más probables y con mayores acumulados en el extremo nordeste, donde Aemet ha activado mañana el aviso naranja (peligro importante) en Girona por acumulados de 100 litros por metro cuadrado en 12 horas.

En cuanto a las temperaturas del miércoles, se prevé un descenso generalizado con bajadas notable de las máximas en el norte e incluso puntualmente extraordinaria, mientras que resultará más moderada en el sureste y Baleares.

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La bajada será especialmente acusada en el norte e interior peninsular con máximas que se quedarán en 24 grados en Ávila y 23 grados en A Coruña, León, Logroño, Palencia y Pamplona; 22 grados en Bilbao, Burgos y San Sebastián y 21 grados en Lugo, Oviedo, Soria y Santander , mientras que Vitoria registrará el valor diurno más bajo entre capitales, con 20 grados.

El calor también seguirá intenso en el sur y el sureste, con 33 grados en Cáceres, Cuenca y Toledo; 32 grados en Huelva y Lleida y 31 grados en Alicante, Girona y Melilla, por su parte Málaga, Palma, Tarragona y Castellón de la Plana rondarán los 30 grados.

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La vaguada con aire frío -que protagonizó el cambio de tiempo- terminará esta jornada de cruzar la península dejando un tiempo más fresco y otoñal en amplias zonas y posibles lluvias, más probables en la zona oriental, además de nubes en todo el Mediterráneo con precipitaciones moderadas.

En el centro del país, nubes altas y, en el este peninsular, nubosidad con chubascos y tormentas puntuales.

El bajón de temperaturas se consolidará hoy, cuando las máximas alcanzarán los 32 grados en Badajoz, Córdoba y Sevilla mientras que Granada, Jaén, Almería y Santa Cruz de Tenerife llegarán a 29 grados, y Alicante, Cáceres, Ciudad Real, Huelva, Lleida, Málaga, Melilla, Ourense y Toledo 28 grados.

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Los termómetros marcarán 27 grados en Tarragona y Zaragoza y 26 grados en Barcelona, Ceuta, Cuenca, Girona, Guadalajara, Huesca y Madrid. En Cádiz, Castellón de la Plana, Murcia, Pontevedra, Teruel y Zamora las máximas se quedarán en 25 grados.

El ambiente más fresco lo tendrán en zonas del norte e interior, donde Ávila, Bilbao, Lugo, Palencia y Soria marcarán 22 grados. EFE

(foto) (vídeo)