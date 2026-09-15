Espana agencias

El intenso calor tiene las horas contadas: un nuevo frente traerá lluvias y tormentas

Guardar

Madrid, 15 sep (EFE).- El calor sofocante, con temperaturas muy altas de hasta 39 grados, volverá a dominar este martes buena parte de España, pero el episodio tiene las horas contadas: la llegada de un frente frío favorecerá desde mañana un "cambio brusco" de tiempo con lluvias, tormentas y un descenso de los termómetros.

A partir del miércoles se esperan tormentas fuertes o muy fuertes en el este peninsular, Ibiza, Formentera y Mallorca, que podrán ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes. El cambio traerá además una bajada "notable o extraordinaria" de las temperaturas máximas en el norte y centro peninsular, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

PUBLICIDAD

La jornada de hoy todavía estará marcada por la estabilidad con cielos despejados en la mayor parte de España, salvo en el norte de Galicia y el área cantábrica, donde la cola de un frente y un cambio en la dirección del viento aumentarán la nubosidad hasta dejar nubosidad y probables precipitaciones débiles.

Mientras tanto, los termómetros todavía subirán este martes en las regiones del sur y del este, donde el ambiente seguirá siendo plenamente veraniego, según datos de la Aemet.

PUBLICIDAD

Las máximas llegarán a 39 grados en Córdoba y Sevilla, mientras que Badajoz llegará a 38 grados y hasta 37 grados en Cáceres, Granada, Lleida, Toledo y Zaragoza, y 36 grados en Ciudad Real, Guadalajara, Jaén y Logroño.

También hará mucho calor, con máximas de 35 grados, en Albacete, Cuenca, Girona, Madrid, Murcia, Teruel, Valladolid y Zamora. Por su parte, Burgos, Huesca, Salamanca y Soria alcanzarán los 34 grados, mientras que Ávila, León y Segovia se quedarán en 33 grados.

Por el contrario, en el norte, las temperaturas serán más suaves, con 28 grados en Bilbao, 26 grados en San Sebastián y Lugo, 25 grados en Oviedo y solo 23 grados en A Coruña y Santander.

El calor perderá fuerza este día con la entrada de una vaguada -una especie de lengua de aire frío en altura- y, en menor medida, de un frente en superficie que cruzará la península dejando a su paso lluvias en el Cantábrico, donde podrán ser persistentes y estar acompañadas de nieblas.

También se prevén nubes en las sierras del este peninsular y en los Pirineos, con posibles chubascos y tormentas que pueden ser puntualmente fuertes, más probables y con mayores acumulados en el extremo nordeste, donde Aemet ha activado mañana el aviso naranja (peligro importante) en Girona por acumulados de 100 litros por metro cuadrado en 12 horas.

En cuanto a las temperaturas del miércoles, se prevé un descenso generalizado con bajadas notable de las máximas en el norte e incluso puntualmente extraordinaria, mientras que resultará más moderada en el sureste y Baleares.

La bajada será especialmente acusada en el norte e interior peninsular con máximas que se quedarán en 24 grados en Ávila y 23 grados en A Coruña, León, Logroño, Palencia y Pamplona; 22 grados en Bilbao, Burgos y San Sebastián y 21 grados en Lugo, Oviedo, Soria y Santander , mientras que Vitoria registrará el valor diurno más bajo entre capitales, con 20 grados.

El calor también seguirá intenso en el sur y el sureste, con 33 grados en Cáceres, Cuenca y Toledo; 32 grados en Huelva y Lleida y 31 grados en Alicante, Girona y Melilla, por su parte Málaga, Palma, Tarragona y Castellón de la Plana rondarán los 30 grados.

La vaguada con aire frío -que protagonizó el cambio de tiempo- terminará esta jornada de cruzar la península dejando un tiempo más fresco y otoñal en amplias zonas y posibles lluvias, más probables en la zona oriental, además de nubes en todo el Mediterráneo con precipitaciones moderadas.

En el centro del país, nubes altas y, en el este peninsular, nubosidad con chubascos y tormentas puntuales.

El bajón de temperaturas se consolidará hoy, cuando las máximas alcanzarán los 32 grados en Badajoz, Córdoba y Sevilla mientras que Granada, Jaén, Almería y Santa Cruz de Tenerife llegarán a 29 grados, y Alicante, Cáceres, Ciudad Real, Huelva, Lleida, Málaga, Melilla, Ourense y Toledo 28 grados.

Los termómetros marcarán 27 grados en Tarragona y Zaragoza y 26 grados en Barcelona, Ceuta, Cuenca, Girona, Guadalajara, Huesca y Madrid. En Cádiz, Castellón de la Plana, Murcia, Pontevedra, Teruel y Zamora las máximas se quedarán en 25 grados.

El ambiente más fresco lo tendrán en zonas del norte e interior, donde Ávila, Bilbao, Lugo, Palencia y Soria marcarán 22 grados. EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La letra pequeña del “todo incluido por 650 euros” en las autoescuelas: la OCU alerta de tasas, prácticas y cláusulas ocultas

La organización recuerda que estas empresas deben indicar de forma clara el precio final con el IVA y especificar si la tarifa cubre las tasas de la DGT, los certificados y otros trámites administrativos

La letra pequeña del “todo incluido por 650 euros” en las autoescuelas: la OCU alerta de tasas, prácticas y cláusulas ocultas

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Como cada martes, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Imanol Arias responde a María Galiana tras sus polémicas declaraciones sobre ‘Cuéntame’: “A María no le gustan las series”

El actor se ha pronunciado sobre los comentarios de su excompañera de reparto en la serie de RTVE

Imanol Arias responde a María Galiana tras sus polémicas declaraciones sobre ‘Cuéntame’: “A María no le gustan las series”

Los giros geopolíticos de Argelia que cambian el escenario del norte de África: acuerdos con EEUU, pactos con vecinos y relaciones rotas con Emiratos

Según acordaron Pedro Sánchez y Tebboune, el próximo mes de octubre se volverán a ver en Madrid, con muchos asuntos nuevos que tratar

Los giros geopolíticos de Argelia que cambian el escenario del norte de África: acuerdos con EEUU, pactos con vecinos y relaciones rotas con Emiratos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los giros geopolíticos de Argelia que cambian el escenario del norte de África: acuerdos con EEUU, pactos con vecinos y relaciones rotas con Emiratos

Los giros geopolíticos de Argelia que cambian el escenario del norte de África: acuerdos con EEUU, pactos con vecinos y relaciones rotas con Emiratos

La Audiencia Nacional investigará la gestión del delegado del Gobierno en Ceuta como parte de la causa por la entrada masiva de migrantes

Los mecánicos coinciden: así debes cuidar de tu coche para evitar averías de más de 10.000 euros

Pablo Fernández se presenta a liderar la lista de Podemos en las elecciones al Ayuntamiento de Madrid: “Una candidatura que pare los pies a Almeida y a los poderosos”

Un recepcionista regresa de su permiso de paternidad y se encuentra cerrada la clínica donde trabajaba: la justicia considera que es un despido improcedente

ECONOMÍA

España amortigua el golpe del gas gracias a las renovables, pero no logra contener su impacto en la factura: la luz toca máximos desde 2023

España amortigua el golpe del gas gracias a las renovables, pero no logra contener su impacto en la factura: la luz toca máximos desde 2023

El INE confirma la subida del IPC al 4,3% en agosto tras un repunte del 21,3% en gasolina y diésel

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 15 de septiembre

La pensión de viudedad, en el punto de mira: proponen limitarla cuando se cobra un sueldo y aumentarla al llegar a la jubilación

Úrsula Campos, preparadora de oposiciones: “Veinticuatro horas opositando siete días a la semana es el camino más rápido para quemarte y tirarlo todo”

DEPORTES

Toto Wolff revela los cambios que se plantea la FIA en el Madring de F1 tras las críticas de los pilotos: “Están totalmente abiertos a diferentes posibilidades”

Toto Wolff revela los cambios que se plantea la FIA en el Madring de F1 tras las críticas de los pilotos: “Están totalmente abiertos a diferentes posibilidades”

El Rayo Vallecano ya puede volver a casa: la Comunidad de Madrid levanta el cierre del estadio y ya hay fecha para el próximo partido en Vallecas

El “coste cero” de Ayuso y Almeida para la Fórmula 1 en Madrid “no existe”, pero se puede amortizar de “cuatro a cinco años”, según un experto en economía

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El ‘paquete’ que perdió el miedo a caer y ha ganado la Vuelta a España: Enric Mas logra el mayor éxito de su carrera en el momento más inesperado