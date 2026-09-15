El Gobierno declara zonas afectadas por 112 emergencias territorios de catorce comunidades

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Madrid, 15 sep (EFE).- El Gobierno ha declarado zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil los territorios perjudicados por 112 episodios adversos registrados en catorce comunidades autónomas entre el 27 de julio y el 31 de agosto, entre ellos incendios forestales, fenómenos meteorológicos extremos y la serie sísmica de Granada.

El acuerdo, aprobado este martes en Consejo de Ministros, permitirá a los distintos Ministerios activar ayudas para compensar daños personales y materiales ocasionados tanto a particulares como a instituciones, según ha informado el Ministerio del Interior.

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Entre las emergencias incluidas destaca la serie sísmica que afectó a la provincia de Granada durante agosto, considerada grave por su "persistencia y por la preocupación que generó entre la población y las administraciones competentes".

El acuerdo también recoge los incendios forestales en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Baleares, La Rioja y Región de Murcia.

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El listado incorpora además fuegos que comenzaron antes del periodo entre el 27 de julio y el 31 de agosto, entre ellos uno iniciado el 26 de junio y varios entre el 15 y el 24 de julio.

Interior ha explicado que estos incendios se han incluido porque sus situaciones operativas fueron comunicadas oficialmente al Centro Nacional de Emergencias (CENEM) dentro del intervalo temporal fijado. De este modo, se incorporan todas las emergencias que fueron objeto de seguimiento y coordinación por parte del Sistema Nacional de Protección Civil durante ese periodo.

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También figuran fenómenos meteorológicos adversos, entre ellos episodios de altas temperaturas, lluvias intensas e inundaciones que afectaron a Cataluña y, en menor medida, a Castilla y León.

El acuerdo recoge otros incidentes: el incendio en la línea 1 del Metro de Barcelona; la interrupción temporal de las comunicaciones de emergencias 112 de Cataluña por fuertes lluvias; la prealerta por riesgo de contaminación marina en una embarcación pesquera en Gran Tarajal; accidentes con sustancias peligrosas en instalaciones en las provincias de Barcelona, Huesca Albacete y Las Palmas.

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Las ayudas ya vigentes o que vayan a acordarse se extienden a aquellos ámbitos territoriales en los que se han producido daños derivados de los fenómenos descritos, pero la efectividad de las medidas de ayuda y recuperación quedará supeditada a la acreditación de los daños y perjuicios ocasionados.

Asimismo, una vez que se disponga de una evaluación más completa de los daños producidos, este Acuerdo podrá complementarse mediante la adopción de medidas adicionales de recuperación, coordinación y apoyo necesarias para favorecer el retorno a la normalidad.

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Todas las personas o entidades que puedan acreditar los daños sufridos pueden solicitar ya a Protección Civil ayudas destinadas a paliar daños personales y daños materiales en vivienda y enseres; gastos de corporaciones locales; en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios; y a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y/o de bienes para la respuesta a la emergencia.

Tras el acuerdo adoptado este martes, el Ministerio estudiará la posibilidad de aprobar una exención de las tasas de Tráfico para los duplicados de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados y por expedición del DNI en caso de pérdida o destrucción.

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Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones podrán aprobar bonificaciones y exenciones en las cuotas de la Seguridad Social.

Política Territorial y Memoria Democrática concederá ayudas de hasta el 50 % para los proyectos impulsados por las entidades locales con el fin de reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales. EFE

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