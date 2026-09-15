El Banco de España no ve un motivo de preocupación "grande" en la subida de la inflación

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Madrid, 15 sep (EFE).- El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha considerado que "todavía no es un momento de preocupación grande" por la subida de la inflación en España y en la Eurozona en agosto, aunque todos los bancos centrales del sistema y el Banco Central Europeo "están siguiendo el tema con mucho cuidado".

Escrivá ha recordado que el repunte de la inflación "está básicamente en el componente energético", por lo que hay que propiciar que no "arraigue" en el índice de precios de consumo (IPC) general, y que mientras sean procesos transitorios "son menos preocupantes", según ha explicado en declaraciones a los medios tras participar en el 'IX Foro de Activos Digitales'.

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En su opinión, los bancos centrales tienen que estar vigilantes porque la evolución de la inflación está relacionada con "desarrollos geopolíticos que generan mucha incertidumbre hacia adelante".

"El precio del petróleo está asociado a todas las vicisitudes en la guerra en Oriente Medio y en Irán y es algo que nos supera y que lo único que podemos hacer es monitorizar y hacer seguimiento", ha dicho.

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"Lo hacemos desde los sistemas con distintos escenarios y, sobre todo, analizando en qué medida se producen efectos indirectos, efectos de segunda ronda, que serían los más preocupantes porque llevarían a que la inflación se arraigara al consolidar niveles altos", ha añadido. EFE