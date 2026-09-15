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Descubren en Teruel el primer diplodocus identificado fuera de Norteamérica

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Teruel, 15 sep (EFE).- Paleontólogos de la Fundación Dinópolis han identificado en el yacimiento de La Tejería, en El Castellar (Teruel), fósiles de diplodocus, un dinosaurio que hasta ahora solo se había reconocido en el Jurásico de Norteamérica.

El hallazgo supone la primera evidencia de este género fuera del continente americano y aporta nuevas pistas sobre la dispersión de los dinosaurios entre América y Europa hace unos 150 millones de años.

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Los restos corresponden a catorce vértebras de la parte media y posterior de la cola y varios chevrones, unos huesos que se articulan en la zona inferior de las vértebras.

Su análisis ha permitido clasificar el ejemplar como diplodocus sp. y reconocer características propias del género, como grandes cavidades neumáticas en las vértebras, centros vertebrales alargados y chevrones bifurcados.

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El estudio ha sido realizado por los paleontólogos Sergio Sánchez Fenollosa, Josué García Cobeña y Alberto Cobos, de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, ha señalado la entidad en una nota de prensa.

Sánchez Fenollosa ha explicado que el ejemplar se encuentra entre los diplodócidos más completos descubiertos hasta la fecha en Europa y ha señalado que el hallazgo constituye una evidencia de intercambio faunístico entre ambos continentes a través del proto-océano Atlántico.

El descubrimiento amplía la diversidad conocida de grandes saurópodos del Jurásico turolense, junto a especies como turiasaurus y losillasaurus.

Los resultados de la investigación se han publicado en Journal of Vertebrate Paleontology, una revista científica internacional especializada en vertebrados fósiles.

Los restos del diplodocus se exhiben en la sala de dinosaurios del Museo Aragonés de Paleontología de Dinópolis. EFE

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