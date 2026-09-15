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Caroline Dolehide elimina a la mexicana Zarazúa y va a octavos en Abierto de Guadalajara

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Guadalajara (México), 14 sep (EFE).- La estadounidense Caroline Dolehide sufrió este lunes para eliminar a la mexicana Renata Zarazúa para avanzar a los octavos de final del Abierto de Guadalajara, al occidente de México.

Dolehide venció 6-1, 3-6 y 6-3 a la tenista local en un partido en el que la efectividad de su primer servicio fue determinante.

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En otro partido la polaca Magdalena Frech, séptima favorita y 57 del mundo, confirmó su jerarquía con su victoria por 6-1 y 6-4 sobre la japonesa Nao Hibino.

Más temprano, en duelo de estadounidenses, Kayla Day, quien aprovechó su primer servicio con ocho aces, derrotó en sets seguidos 7-6(9) y 6-4 a Elvina Kalieva.

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La turca Zeynep Sönmez le ganó 6-1 y 6-1 a la rusa Iryna Shymanovich.

También este lunes, la estadounidense Sloane Stephens derrotó 6-4 y 7-6(5) a la francesa Carole Monnet; y Taylor Townsend, otra estadounidense, avanzó a octavos gracias a su triunfo 6(0)-7, 6-3 y 6-2 sobre la alemana Tatjana María.

Y la rusa Liudmila Samsónova, octava favorita, eliminó a la francesa Elsa Jacquemot por 7-6(6) y 6-2.

Este martes arrancarán los octavos de final con el partido entre la española Cristina Bucsa, sexta favorita, ante la húngara Panna Udvardy.

En otros partidos de octavos, la checa Sara Bejlek, tercera favorita, se medirá a la estadounidense Alicia Parks; la francesa Diane Parry, cuarta del torneo, se eliminará con la también estadounidense Peyton Steams; y la polaca Janice Tjen chocará con Sloane Stephens. EFE

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