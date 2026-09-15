Capitanes de Perú y Paraguay afrontan la serie en Lima con nuevas generaciones de tenistas

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Lima, 15 sep (EFE).- Los capitanes de las selecciones de Perú, Luis Horna, y de Paraguay, Paulo Carvallo, comentaron este martes que enfrentarán el próximo fin de semana el pase a las clasificatorias del Grupo Mundial I 2027 de la Copa Davis con una nueva generación de tenistas, que han recorrido grandes torneos, y en quienes guardan las mayores expectativas de seguir avanzando en esta competencia mundial.

En una rueda de prensa en Lima, sede de la serie del próximo viernes y sábado, Horna declaró que hoy Perú tiene "un equipo que compite al nivel más alto del tenis mundial, entonces hay cosas que debemos implementar y la Federación (Peruana de Tenis) lo entendió así".

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El también exseleccionado peruano de la Copa Davis añadió que "el crecimiento en relación a lo profesional ha sido gigante" y que ahora cuenta con una cantidad de herramientas a su alcance, "que antes no se tenían".

La primera raqueta de Perú es Ignacio Buse, el más reciente campeón del ATP 500 de Hamburgo y del ATP 250 Winston Salem, y lo acompaña también Juan Pablo Varillas, que ha jugado con Novak Djokovic en octavos de final de Roland Garros en 2023.

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"Hemos vivido experiencias fuertes con este equipo y creo que están mentalizados, de ahí en adelante puede pasar cualquier cosa", expresó Horna.

El equipo de Perú está integrado por Buse (35 ATP), Gonzalo Bueno (172 ATP), Juan Pablo Varillas (190 ATP), Alexander Merino (221 ATP) y Arklon Huertas del Pino (234).

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Por su parte, el capitán de Paraguay, Paulo Carvallo, dijo que "la Copa Davis tiene esto lindo que, cuando se juega de local tiene la gente a su favor y cuando juega de visitante, obviamente, se hace más complicado".

Carvallo recordó que también enfrentó a Horna por Copa Davis, hace más de 20 años, cuando ambos formaban parte de sus respectivos equipos nacionales, y que ahora le corresponde ir preparando mentalmente a sus jugadores para la serie que disputarán en Lima.

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"Dani (Daniel Vallejo) tiene experiencia, viene de jugar torneos más grandes", señaló Carvallo y, en ese sentido, agregó que hablará con sus tenistas de que "seguramente el clima va a ser obviamente a favor de Perú, pero hay que tratar de dejar de lado eso y enfocarse en el partido".

Carvallo explicó que Paraguay está comprometido en realizar un proceso e ir alternando a sus jugadores, de una misma generación.

"En esta oportunidad, convocamos a Álvaro Frutos, y para los Juegos Suramericanos de Rosario, que son la semana siguiente, va a estar Santino Nuñez jugando", señaló.

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La idea es "hacer un proceso, como lo hicimos con Dani Vallejo y Martín Vergara, que son de la misma edad", explicó Carvallo.

El equipo paraguayo estará conformado por Daniel Vallejo (60 ATP), Martín Vergara (911 ATP), Hernando Escurra (1091 ATP) y Álvaro Frutos (54 ITF). EFE