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Ángel Villar, de los pagos del Barcelona a Negreira: "No teníamos conocimiento de nada"

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Madrid, 15 sep (EFE).- Ángel María Villar afirmó este martes que durante su etapa como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que se prolongó de 1988 a 2017, "no tuvo conocimiento de nada" en relación con los pagos que hizo el Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira y que, de haberlo sabido, habría actuado.

Villar se refirió al llamado 'caso Negreira' durante su intervención en la primera jornada del World Football Summit (WFS), foro dedicado a la industria del fútbol mundial, que se celebra en Madrid.

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"Cuando era presidente, él estaba en la junta directiva de los árbitros y nosotros no teníamos conocimiento de nada de eso, porque si hubiéramos tenido conocimiento de esos hechos, hubiéramos dicho no puedes estar aquí porque estás vinculado con un club", explicó Villar.

La investigación judicial en curso del 'caso Negreira' se centra en los 7,3 millones de euros que el Barça pagó Enríquez Negreira y a su hijo Javier entre 2001 y 2018, coincidiendo con la etapa de Villar al frente de la RFEF.

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Afirmó que no tiene una postura firme sobre este asunto porque no dispone de la documentación precisa: "Dicen, se escribe… por favor, quiero ver realmente los hechos y a tenor de la realidad de esos hechos daré mi opinión".

"No sé cómo está la situación de este hombre en el procesamiento penal, por eso evito opinar. Aunque digan otros medios que ha sido así o asao, si hacemos caso a todo lo que dicen los medios, apaga y vámonos", añadió al ser preguntado si el Barcelona debería recibir un castigo deportivo por el caso Negreira.

Para justificar su cautela, apuntó que si hay una investigación judicial después de abrirse un expediente deportivo, este queda en suspenso hasta que no termine el proceso penal.

Villar recordó el cierre del Nou Camp cuando se lanzó una cabeza de cochinillo al entonces jugador del Real Madrid Luis Figo y, finalmente, los tribunales obligaron a revocar la sanción.

Frente a quienes le reprocharon que favoreció al Barcelona durante su etapa en la RFEF, Villar señaló que siempre ha sido hincha del Athletic Club, donde militó como jugador, y el segundo equipo al que "ha admirado" ha sido el Real Madrid. EFE

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