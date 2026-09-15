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Ana Mena y Justin Quiles participarán en el encuentro musical Bime Bilbao 2026

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Bilbao, 15 sep (EFE).- Los cantantes Ana Mena y Justin Quiles, así como el profesional Sat Bisla, descubridor de artistas como Adele, Coldplay o Katy Perry, se han sumado a la programación del encuentro de la industria musical Bime Bilbao 2026.

Este encuentro, que reunirá a profesionales, artistas, empresas e instituciones de la industria musical internacional, se celebrará entre los próximos días 27 y 30 de octubre en el Palacio Euskalduna de la capital vizcaína y en el mismo, también tomará parte el músico, compositor y cantante uruguayo Jorge Drexler.

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La organización ha anunciado este martes la incorporación al programa de Ana Mena, reconocida por su impacto en el pop latino y una carrera internacional en constante crecimiento, y del cantante y compositor de reggaetón y trap Justin Quiles, referencia internacional de la música urbana y clave en la escritura de temas para artistas como J Balvin, Maluma o Karol G.

También tomará parte Sat Bisla, figura internacional del desarrollo artístico con cuatro décadas de trayectoria y un destacado papel en el descubrimiento de artistas como Adele, Coldplay, Katy Perry, Muse, Lorde o Sia. EFE

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