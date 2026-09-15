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Agua by Agua Bendita trae a Madrid la primavera de Medellín con diseños cuajados de flores

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Inmaculada Tapia

Madrid, 15 sep (EFE).- La firma colombiana Agua by Agua Bendita ha abierto este martes la pasarela madrileña Mercedes-Benz Fashion Week Madrid con una colección con la que ha querido trasladar a la capital la "eterna primavera de Medellín", nada más abrir el desfile con un vestido que representa el "florecer de nuestras montañas".

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La relajada cadencia de los boleros ha amenizado la espera de los cuarenta minutos de retraso con las que las modelos han comenzado a mostrar una colección eminentemente bucólica en la que no han faltado algunas piezas de baño.

Catalina Álvarez y Mariana Hinestroza fundaron Agua Bendita en 2003 con el objetivo de poner en valor la herencia y la artesanía latinoamericana del bordado y el crochet. En 2018 ampliaron su aventura al lujo con Agua by Agua Bendita y así han llegado a ampliar su círculo de influencia a 60 países.

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Están ilusionadas y con muchas expectativas al desfilar por primera vez en la semana de la moda madrileña "sorprendidas por la acogida y por el apoyo recibido", cuentan a EFE.

Se definen como una marca con conciencia ecológica. "Cuando comenzamos no teníamos recursos y recogíamos las telas sobrantes de otras empresas, con ellas confeccionábamos prendas en 'patchword', "de esa manera comenzamos a crear nuestra identidad", señalan.

Su objetivo ha sido siempre potenciar la riqueza cultural de su país a través de los bordados y el crochet, que presentan en dos vestidos minifalderos. "Es el punto que hacían las abuelas para la ropa de cama, me recuerda a mi infancia", comenta con nostalgia Mariana Hinestroza.

"Nuestra intención -continúa Catalina Álvarez- es que no se pierda la tradición, esa admiración por la costura tradicional que se valora en todo el mundo porque es arte hecho a mano, no folclore, heredado de generación en generación que se ha ido perdiendo".

Oficios que ellas han revitalizado con la creación de una comunidad de mujeres que se ha ido organizando en pequeños talleres -alrededor de 700- hasta convertirse ellas mismas en emprendedoras.

Ganadoras del Premio Diseñador Internacional de esta edición, remarcan que les "gusta resaltar la figura femenina con patrones que se ciñen al cuerpo" y siluetas románticas, sueltas y con mucho movimientos, con bordados que concentran el trabajo de un mes y estampados creados de manera original por artistas locales y de toda Latinoamérica.

El resultado es una colección muy trabajada en lino y tul con precisión en el detalle y delicadas transparencias.

La participación en la pasarela de Agua by Agua Bendita ha estado abanderada por la plataforma Latin American Fashion Awards, una manera de reafirmar el compromiso compartido también por la pasarela madrileña de amplificar las voces latinoamericanas más relevantes de la moda.

En primera fila han acompañado a las diseñadora la prescriptora italiana Chiara Ferrragni, Rosanna Zanetti, Eugenia Osborne y Luna Leoni que además de los diseños han aplaudido la actuación de la cantante colombiana Aria Vega que ha cerrado el desfile. EFE

(foto)(vídeo)

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