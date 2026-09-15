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Agatha Ruiz de la Prada se rinde a lo natural, al verde y al 'patchwork'

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Inmaculada Tapia

Madrid, 15 sep (EFE).- Agatha Ruiz de la Prada ha desfilado por primera vez en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, un espacio en el que ha potenciado la luz y el color de su colección, con la que quiere rendir un homenaje a Madrid.

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La creadora ha dejado a un lado la inteligencia artificial para acercarse a un imaginario más natural, el verde inunda todo incluso en el maquillaje de las modelos y hasta el color del vestido de novia final.

Agatha juega con su imaginario y con ese deseo de diversión que siempre otorga a la moda, desde un punto de vista serio y reflexivo con el que no deja nada a la improvisación.

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El lino y los mikados de seda acogen una propuesta más serena de lo habitual para la próxima primavera-verano 2027 en la que ha incluido alguna "transparencia, estamos evolucionando", justifica este martes a EFE la diseñadora.

La colección nace inspirada en luz intensa del verano madrileño, que para Agatha Ruiz de la Prada transforma todo aquello sobre lo que se posa. Un concepto que se convierte en el hilo conductor de una puesta en escena que potencia esa luz con una gran instalación de arcos reflectantes.

Vestidos rectos con pinceladas de color en forma de ondas en el bajo se suman una sucesión de 'patchwork' cuadrados en los que une piezas de puntos con líneas rectas y cuadros. A las tradicionales nubes y corazones incorpora tiras de tul, "nuestras algas verdes", dice, y los pétalos aparecen en esta ocasión huecos, confeccionados en diferentes colores.

Hay vestidos XL multiplicados por diez. "Como si te pusieras las camiseta de tu chico, pero súper súper grande", detalla mientras está pendiente de los detalles.

Faldas y blusas abullonadas, volantes, fajines que modifican un patrón cuadrado y ancho y lo ciñen al cuerpo para ofrecer distintas versiones de una misma pieza conviven con una nueva colaboración con la cápsula urbana de Colors, una manera de combinar lo artesanal y lo urbano.

Prendas en las que el hombre también tiene su espacio con bombachos, camisas, chaquetas y camisetas ceñidas transparentes, un cambio total para la firma.

El desfile ha terminado con la actuación de la cantante Cintia Lund que acompaña con su voz la sintonía del nuevo perfume de la diseñadora. EFE

(foto)

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