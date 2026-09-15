0-1. El Valencia asoma la cabeza en Vitoria

Vitoria, 15 sep (EFE).- El Valencia asomó la cabeza en Vitoria ante el Deportivo Alavés con un gol de Luis Rioja que le dio la primera victoria del curso a su equipo, al que dirigió Óscar Sánchez tras la destitución de Carlos Corberán, en la sexta jornada de LaLiga EA Sports.
El andaluz, que regresaba tras lesión y volvió a romperse al marcar, sacó petróleo de un gran pase de Javi Guerra cuando el equipo vasco dominaba el encuentro, aunque sin lograr el gol. EFE
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