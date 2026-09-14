Sánchez estará junto a Illa en la Fiesta de la Rosa del PSC este domingo en Gavà

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El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, acudirá este domingo 20 de septiembre a la Fiesta de la Rosa del PSC en Gavà (Barcelona) donde acompañará al presidente de la Generalitat y líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa.

Sánchez retoma así su agenda de actos de partido en el nuevo curso político tras el parón veraniego y con la crisis de Ceuta todavía sin cerrar, casi dos meses después de la entrada masiva de cerca de 80.000 personas de manera irregular, de los que miles aún continúan en la ciudad autónoma.

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Está previsto que Sánchez intensifique su agenda de actos del PSOE durante el mes de septiembre, según trasladan fuentes socialistas, aunque tendrá que compaginarlos con una intensa actividad internacional.

La semana que viene se desplazará a Nueva York para participar en la semana de Alto Nivel de Naciones Unidas y compartirá un acto con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. A finales de mes también recibirá en La Moncloa al presidente de Francia, Emmanuel Macron, de viaje de Estado en España.

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La semana pasada, ante los diputados, senadores y europarlamentarios socialistas, el jefe del Ejecutivo ya marcó las líneas del discurso que desplegarán durante los próximos meses, previos a 2027, año electoral con las autonómicas y municipales y las generales.

Sánchez se reivindicó como "punta de lanza" ante el avance global de la ultraderecha, que achacó a la "rendición" de la derecha tradicional. En este contexto, aseguró que los socialistas son más necesarios que nunca y prometió no aceptar retrocesos en derechos y libertades.

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