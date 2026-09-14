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Rodríguez Uribes: "Profesionalizar el fútbol femenino es avanzar en la igualdad"

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Madrid, 14 sep (EFE).- El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, declaró que "profesionalizar el fútbol femenino es reconocer derechos y avanzar en la igualdad" en la gala de presentación de la temporada 2026-2027 de la Liga F, celebrada este lunes.

"Era el primer objetivo. Para eso había que construir una gran competición, que cada vez es más competitiva. Había que apostar por los clubes también", añadió, sobre la decisión de considerar la primera división femenina española como una competición profesional.

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"Fue una apuesta en que tuvimos muchos aliados, pero también había muchas resistencias, había mucha gente que no lo terminaba de ver. Los hechos nos han dado la razón. Hay dimensiones intangibles que tienen que ver con la educación, los y las referentes. A mí me emociona ver a niños, no solo niñas, con una camiseta de Aitana o Alexia. Eso es revolucionario", apuntó.

El mandatario incidió en el crecimiento de la liga: "Los datos hablan por sí solos, pero no es solo cuestión de datos. También valores, igualdad, y cada vez veo más expectación. Los directores de los grandes medios de comunicación, diputados, senadores, jugadoras, técnicos... Merece la pena".

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"No solo es simbólico, es también recursos económicos. Es un tema para consolidar la Liga F y que siga creciendo. Es nuestro compromiso: hemos aprobado nuevas ayudas sociales para la maternidad y la conciliación, no solo para las jugadoras, también para las entrenadoras y árbitras. La luz que hay al fondo nos sigue iluminando. Lo sentimos como una obligación, un deber que tenemos que cumplir", terminó. EFE

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