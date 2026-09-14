María Pérez: "Los Juegos de Los Ángeles 2028 son un reto importante y motivador"

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Madrid, 14 sep (EFE).- La marchadora granadina María Pérez, doble campeona del mundo de 20 y 35 kilómetros, declaró este lunes que los Juegos de Los Ángeles 2028, en los que aspira a sumar su tercera medalla olímpica, son "un reto importante y motivador".

María Pérez es la mejor marchadora del mundo. Sus éxitos y sus triunfos así lo acreditan. El último fue este año con el oro en el medio maratón de los Europeos de Birmingham, una distancia que será la única de la marcha en los Juegos de Los Ángeles.

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"Es un reto importante y motivador porque las distancias nuevas como el medio maratón nos acercan más al corredor de pie. Además, con el paso del tiempo notas que la gente joven llega con muchas ganas y el medio maratón es una distancia en la que hay que tener velocidad y una fibra rápida que con la edad vas perdiendo", dijo María Pérez, durante una charla de 'Talento a bordo' auspiciada por Iberia con deportistas olímpicos y paralímpicos.

La marchadora granadina, que en París 2024 ganó un oro y una plata olímpica, admitió que es "complicado mantener la motivación" aunque también apuntó que "la llegada de gente joven que antes te veía también da ilusión y te hacer estar atenta porque sabes que te puedes quedar fuera". EFE

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