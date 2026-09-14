Jon Guruzeta (Eibar) firma un doblete y se sitúa tras los líderes

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Madrid, 14 sep (EFE).- Jon Guruzeta, autor de un doblete en la victoria del Eibar en el campo del Celta Fortuna, se situó con tres goles en el grupo de perseguidores de los líderes de la tabla de goleadores de LaLiga Hypermotion tras la quinta jornada.

Guruzeta alcanzó a Adrián Fuentes (Mallorca) y al estadounidense Nicholas Gioacchini (Sabadell) y está a uno del colombiano Yaser Asprilla (Girona) y el veterano Ernric Gallego (Tenerife).

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- Clasificación tras la 5ª jornada:

- Con 4 goles: Yaser Asprilla (COL) (Girona); Enric Gallego (1p) (Tenerife).

- Con 3 goles: Jon Guruzeta (Eibar); Adrián Fuentes (Mallorca); Nicholas Gioacchini (USA) (Sabadell).

- Con 2 goles: Nacho Quintana y Hugo López (Andorra); Álex Forés (Burgos); Ousmane Camara (GUI) (Castellón); Álvaro Marín y Bernard Somuah (Celta Fortuna); Adu Ares (Eibar); Taisei Miyashiro (Las Palmas); Pablo Sáenz (Oviedo); Gorka Gorosabel (Real Sociedad B).

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- Con 1 gol: San Bartolomé, Higinio (1p) y Bernabeu (Albacete); Jordi Cano, Carrique (FRA), Lautaro de León y Álex Calvo (Andorra); Federico Bonini (ITA), Stefan Dzodic (FRA), Javier Muñoz, Miguel de la Fuente, Leo Baptistao (BRA), Brian Cipenga (COD), Thalys (BRA) y Nico Melamed (Almería); Llabrés, Curro Sánchez (1p), Jon Karrikaburu, Alberto Dadie y David González (Burgos); Ibon Sánchez, Izeta (1p), Javi Castro y Antoñito (Cádiz); Fran Castillo, Álvaro García, Agustín Sienta, Israel Suero y Pablo Santiago (Castellón); Óscar Marcos, Adria Capde y Andrés Antanon (Celta Fortuna); Escobar y Carlos Hernández (Ceuta); Enol Rodríguez, Cristian Carrecedo (1p), Diarra (MLI), Víctor, Diego Percan, Diego Bri y Eder García (Córdoba); Jon Bautista, Aleix Garrido, Iván Gil, Álvaro Rodríguez y Magunazelaia (Eibar); Guillermo Macho, Javier Martínez y Mariano Carmona (Eldense); Abel Ruiz, Carles Pérez, Fran Beltrán, Izan, Júnior y Jastin García (POR) (Girona); Pedro Alemán, Owen Emeka, Jorge Pascual, Alejandro Marqués (VEN) y Bourama (Granada); Jesé Rodríguez, Manu Fuster, Iván Jaime, Enrique Clemente y Sandro Ramírez (Las Palmas); Miguel Atienza, Naim y Gharbi (TUN) (Leganés); Pablo Torre, Adam Buksa (POL), Álex Sala y Raíllo (Mallorca); Carlos Domínguez y Dani Calvo (Oviedo); Javier Soroeta, Dani Díaz, Ruperez, Astiazaran, Mariezkurrena y Gorka Carrera (Real Sociedad B); Albert Orriols Cerarols (1p) (Sabadell); Otero y Sarco (ARG) (Sporting de Gijón); Jesús Álvarez, Fabricio (BRA) y Chapela (Tenerife); Luis Chacón (Valladolid).

En propia puerta: Arnau Puigmal (Mallorca, contra Granada); Diego Alende (Andorra, contra Valladolid); Chirino (Almería, contra Cádiz); Redru (Ceuta, contra Burgos). EFE