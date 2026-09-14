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J. A. Bayona: la imaginación me salvó cuando era niño, permite articular mejor el mundo

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Santander, 14 sep (EFE).- El director de cine Juan Antonio Bayona afirma que el poder de la imaginación le salvó cuando era un niño y que la fantasía es para él "un refugio y una manera de articular el mundo, de entenderlo mejor".

El cineasta ha participado en un diálogo junto el director del Festival de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos, con quien ha hecho un repaso de su filmografía como parte de la programación del Festival de Cine de Santander, en el que ha sido invitado de honor y que proyectará todas sus películas.

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Bayona ha explicado que en algunos de sus filmes, como 'Un monstruo viene a verme' (2016) o 'La sociedad de la nieve' (2023), hay un componente fantástico, como de "cuentacuentos", aunque considera muy importante "distinguir entre la realidad y la verdad emocional".

"En 'La sociedad de la nieve' se cuenta una historia basada en hechos reales y sin embargo lo narra un muerto. Cuando hablé con los supervivientes, los muertos seguían bien vivos, condicionando la vida de otras personas. La verdad emocional de los supervivientes necesitaba darle voz a los muertos", explica.

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En su ópera prima, 'El orfanato' (2007), que se llevó siete premios Goya, también se remite a su infancia como niño "triste e introspectivo" para explicar la "tristeza que empapa la película y que acaba dándole alma", desde ese componente fantástico que hace que todo lo que sucede puede ser o no la imaginación del protagonista.

Su pasión por el cine siempre ha estado presente en su vida, y asegura no recordar el momento en el que se dio cuenta de que quería ser director.

Ha subrayado que siempre quiso serlo, y que además creció con un padre "muy cinéfilo" que se dedicaba a pintar y diseñar las marquesinas de las salas de cine.

En su opinión, el cine debe contar historias que "aporten algo para cambiar el mundo", pero siempre "sin evitar la oscuridad" porque es parte de él.

Bayona cree además que la gente va al cine buscando dos características del ser humano: la piedad y la solidaridad.

"Creo en las personas y en que las historias aporten algo para cambiar al mundo. En 'La sociedad de la nieve' hay cosas muy oscuras pero al final esa gente (los supervivientes), se da al otro. Para eso existe el cine, para mi es síntoma de inteligencia", sostiene.

También ha resaltado la importancia de la memoria en sus películas y ha abogado por "regresar al pasado sabiendo que el pasado es lo que más cambia".

El cineasta ha reivindicado las escuelas de cine y ha mostrado "recelo" frente a quienes las critican, porque su paso por una le enseñó que "el cine no es solo de una persona, sino de todo un equipo", una de las lecciones que más valora de su educación. EFE

egg/ppc/jdm

(Foto) (Vídeo)

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