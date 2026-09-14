Ibrahimovic regresa a la ciudad deportiva del Milan después de seis meses

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Roma, 14 sep (EFE).- Zlatan Ibrahimovic, que mantiene un rol de asesor en la cúpula directiva del Milan, volvió este lunes a la ciudad deportiva del club 'rossonero' tras seis meses de ausencia después de un desencuentro con el exentrenador del equipo Massimiliano Allegri, técnico actual del Nápoles.

El sueco presenció el entrenamiento del conjunto que dirige Rúben Amorim y se prevé su presencia en el estreno europeo del Milan, el próximo miércoles en Liga Europa contra el Benfica en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro).

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El mítico atacante, que ganó dos 'Scudetti' con el Milan como futbolista, regresó en 2023 para asumir un rol en la directiva con peso en las decisiones deportivas y estructurales, como asesor principal de los propietarios, en estrecha colaboración con RedBird y Gerry Cardinale, si bien a finales de la pasada campaña experimentó tensiones con Allegri que le alejaron del proyecto.

Tras la salida del entrenador toscano al Nápoles y los cambios estructurales realizados por el Milan, con Amorim en el banquillo y fichajes de peso como Goncalo Ramos o Diego Moreira, Ibrahimovic regresó para reencontrarse con la plantilla.

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El exfutbolista de equipos como Juventus, Inter Milan, Barcelona o París Saint-Germain, entre otros, ejerció funciones en operaciones deportivas y comerciales, desarrollo de jugadores, alto rendimiento y proyectos especiales como el nuevo estadio.

En su ausencia, Ibrahimovic viajó a Estados Unidos para trabajar en el estudio de Los Ángeles de Fox para comentar el Mundial junto a otros exfutbolistas como Thierry Henry y Alexi Lalas. EFE

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