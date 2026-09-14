Hallan un cadáver en el embalse de Santa María del Tiétar en Ávila

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Ávila, 14 sep (EFE).- Un cadáver ha sido hallado este lunes por la mañana en el embalse de El Pajarero, situado en el término municipal abulense de Santa María del Tiétar, según ha confirmado a EFE la Subdelegación del Gobierno en Ávila.

Tras el hallazgo en esta zona situada a algo más de 70 kilómetros de la capital abulense, en el límite con la Comunidad de Madrid y muy cerca de la provincia de Toledo, se ha procedido a su levantamiento.

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Posteriormente, los restos han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la capital, donde se realizarán las pruebas necesarias para determinar su filiación, ya que hasta el momento "no existe confirmación oficial sobre la identidad del cadáver".

En este sentido, desde la Subdelegación del Gobierno se insta a "evitar cualquier especulación o asociación con personas desaparecidas, hasta que las autoridades competentes puedan confirmarlo".

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Aunque aún se desconoce si tiene o no tiene nada que ver con este caso, a principios del pasado marzo desapareció en este mismo municipio un menor vulnerable, de 17 años, lo que hizo que se desplegara durante varios días un amplio dispositivo de medios humanos y materiales, que no dio el resultado esperado.

Dos años antes, a finales de mayo de 2024, un amplio operativo se puso en marcha para buscar a un hombre de 85 años, tras haberse ausentado de la residencia geriátrica del municipio abulense de Navahondilla, vecino de Santa María del Tiétar, sin que desde entonces se haya tenido noticias de él y sin que por ahora se conozca si puede estar vinculado o no con el hallazgo de hoy. EFE

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