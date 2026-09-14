Espana agencias

Estabilizado el incendio de Benahavís (Málaga), los desalojados pueden volver a casa

Guardar

Málaga, 14 sep (EFE).- Los 50 vecinos desalojados de dos urbanizaciones de Benahavís (Málaga) por el incendio forestal declarado este domingo pueden volver ya a sus casas tras quedar estabilizado el fuego, de forma que la situación operativa ha desescalado y pasa a ser 0 en fase de preemergencia.

Los vecinos fueron desalojados de las urbanizaciones Montemayor y Benahavís Hills y ahora pueden regresar a sus viviendas, según ha anunciado el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, que ha destacado que se recupera así la "absoluta normalidad".

PUBLICIDAD

Paralelamente, la mayoría de operativos se retiran, pero continúan los efectivos del plan andaluz contraincendios Infoca para el control y posterior extinción del incendio, que ha quemado 329 hectáreas de pinar y monte bajo.

Hasta 22 medios aéreos y unos 200 efectivos han llegado a actuar durante este lunes en un fuego considerado "muy peligroso, con mucha afectación a zona de interfase, que tiene un extraordinario peligro por la cantidad de urbanizaciones y casas que hay".

PUBLICIDAD

En este sentido, Sanz ha explicado que el domingo hubo una situación de "máxima complejidad", aunque durante la madrugada de este lunes se logró frenar la cabeza del fuego.

El puesto de mando avanzado se desmantela ahora al superarse la situación inicial de emergencia en una jornada en la que se han registrado vientos de entre 30 y 35 kilómetros por hora, inferiores a los de 50 registrados el domingo.

El confinamiento del núcleo urbano de esta localidad de 9.500 habitantes, decretado este domingo, se levantó durante la mañana de este lunes y de los tres heridos en el incendio, uno fue hospitalizado y permanece estable. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nala, la perrita que acompaña a otros perros que se enfrentan solos a la eutanasia: “Son animales de manada; están programados para buscar protección y guía”

Los perros tienen un vínculo muy fuerte con sus dueños, pero la veterinaria Lauren McNamara asegura que “existe una conexión innata” entre estos animales que les ayuda en el camino

Nala, la perrita que acompaña a otros perros que se enfrentan solos a la eutanasia: “Son animales de manada; están programados para buscar protección y guía”

Una aldea abandonada sale a la venta por 1,8 millones de euros: 365 hectáreas, una casa del siglo XVII y un manantial

La propiedad rural cuenta con una superficie total edificable de 3092 metros cuadrados

Una aldea abandonada sale a la venta por 1,8 millones de euros: 365 hectáreas, una casa del siglo XVII y un manantial

Jorge Fernández, presentador de ‘La ruleta de la suerte’, sobre teñirse las canas: “Tuve una temporada tonta, las primeras que salen no quieres que te salgan”

El exmodelo contó en ‘Y ahora Sonsoles’ cómo fue el proceso en el que aceptó sus canas tras ver su pelo teñido por la televisión

Jorge Fernández, presentador de ‘La ruleta de la suerte’, sobre teñirse las canas: “Tuve una temporada tonta, las primeras que salen no quieres que te salgan”

Alberto Lence, organizador de excursiones: “Si tus padres tienen 50 años y no caminan, no serán independientes con 70 u 80 años”

El experto destaca la importancia de mantenerse activo para conservar la autonomía al ir cumpliendo años

Alberto Lence, organizador de excursiones: “Si tus padres tienen 50 años y no caminan, no serán independientes con 70 u 80 años”

Avance de ‘Valle Salvaje’ del martes 15 de septiembre: Victoria se enfrenta a Enriqueta y Bárbara es elegida como representante para el baile

La tensión comienza a subir en el valle para Victoria y Mercedes tras el asesinato de Dámaso

Avance de ‘Valle Salvaje’ del martes 15 de septiembre: Victoria se enfrenta a Enriqueta y Bárbara es elegida como representante para el baile
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Alerta de seguridad en la OTAN por un romance de Tinder entre un agente español y una mujer acusada de ser una espía rusa

Alerta de seguridad en la OTAN por un romance de Tinder entre un agente español y una mujer acusada de ser una espía rusa

La Junta Electoral acata el auto del Supremo sobre la ‘ley de nietos’, pero cuestiona la intromisión en sus competencias y sus efectos sobre el censo electoral

La crisis de Ceuta catapulta el voto a Vox y penaliza a PSOE y Sumar, según el CIS

Despiden a un trabajador después de recibir una carta para iniciar un curso de reinserción social: la Justicia avala la medida por su bajo rendimiento

Una llamativa coincidencia afecta al jurado popular que decidirá sobre Begoña Gómez: “Efectuarán un sorteo los quince últimos días de septiembre de los años pares”

ECONOMÍA

La construcción se hunde en España: suma siete meses de caídas y la de edificios se desploma un 35,2% en un año

La construcción se hunde en España: suma siete meses de caídas y la de edificios se desploma un 35,2% en un año

Los agricultores piden a Competencia que investigue a los operadores cerealistas por hundir los precios: “Manipulan el mercado”

Marruecos, Colombia y Rumanía: los países que más cotizantes aportan a la Seguridad Social

El empresario José Elías ya tiene un veredicto sobre la IA: “Si vuestro trabajo depende de teclear frente a un ordenador, estáis jodidos”

La Ley de Propiedad Horizontal es clara: si no tienes dinero para afrontar una derrama para poner un ascensor, pueden embargar tu casa

DEPORTES

El “coste cero” de Ayuso y Almeida para la Fórmula 1 en Madrid “no existe”, pero se puede amortizar de “cuatro a cinco años”, según un experto en economía

El “coste cero” de Ayuso y Almeida para la Fórmula 1 en Madrid “no existe”, pero se puede amortizar de “cuatro a cinco años”, según un experto en economía

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El ‘paquete’ que perdió el miedo a caer y ha ganado la Vuelta a España: Enric Mas logra el mayor éxito de su carrera en el momento más inesperado

La debacle del Valencia en una década: once entrenadores, tres veces en Europa y varias tentaciones con el descenso

España no se achica en tierra hostil y se cuelga el bronce en el Mundial Femenino de Baloncesto ante Alemania