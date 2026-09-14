Estabilizado el incendio de Benahavís (Málaga), los desalojados pueden volver a casa

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Málaga, 14 sep (EFE).- Los 50 vecinos desalojados de dos urbanizaciones de Benahavís (Málaga) por el incendio forestal declarado este domingo pueden volver ya a sus casas tras quedar estabilizado el fuego, de forma que la situación operativa ha desescalado y pasa a ser 0 en fase de preemergencia.

Los vecinos fueron desalojados de las urbanizaciones Montemayor y Benahavís Hills y ahora pueden regresar a sus viviendas, según ha anunciado el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, que ha destacado que se recupera así la "absoluta normalidad".

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Paralelamente, la mayoría de operativos se retiran, pero continúan los efectivos del plan andaluz contraincendios Infoca para el control y posterior extinción del incendio, que ha quemado 329 hectáreas de pinar y monte bajo.

Hasta 22 medios aéreos y unos 200 efectivos han llegado a actuar durante este lunes en un fuego considerado "muy peligroso, con mucha afectación a zona de interfase, que tiene un extraordinario peligro por la cantidad de urbanizaciones y casas que hay".

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En este sentido, Sanz ha explicado que el domingo hubo una situación de "máxima complejidad", aunque durante la madrugada de este lunes se logró frenar la cabeza del fuego.

El puesto de mando avanzado se desmantela ahora al superarse la situación inicial de emergencia en una jornada en la que se han registrado vientos de entre 30 y 35 kilómetros por hora, inferiores a los de 50 registrados el domingo.

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El confinamiento del núcleo urbano de esta localidad de 9.500 habitantes, decretado este domingo, se levantó durante la mañana de este lunes y de los tres heridos en el incendio, uno fue hospitalizado y permanece estable. EFE