El yacimiento fenicio de Málaga supera las expectativas como gran enclave mediterráneo

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Málaga, 14 sep (EFE).- La quinta campaña de excavación en el yacimiento fenicio del Cerro del Villar, en Málaga, ha superado "todas las expectativas" del equipo científico y ha confirmado este espacio, con restos a partir del siglo VIII antes de Cristo, como uno de los principales enclaves del Mediterráneo occidental.

Es un asentamiento "que pudo tener casi 60.000 metros cuadrados", de los que se han excavado en las sucesivas campañas solo unos 1.000 metros, "suficientes para saber que era un asentamiento complejo, urbano y con un estado de conservación excepcional", ha resaltado este lunes en la presentación de la campaña su director científico, José Suárez.

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Esta conservación se debe a "distintos eventos catastróficos que sufrió el sitio" -como inundaciones del cercano río Guadalhorce o tsunamis- que hicieron que dejara de estar poblado, por lo que los restos "se han conservado perfectamente tal y como pudieron estar hace unos 2.650 años".

Se han hallado "evidencias de relaciones comerciales con el mundo levantino, con Oriente, con Grecia y con Cartago" y, por ejemplo, el descubrimiento "de ánforas que vienen de Corinto, fragmentadas y distribuidas por uno de los grandes edificios que se considera un almacén, resulta excepcional", según Suárez.

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También se han encontrado "pesas de plomo con el patrón de medida fenicio que evidencian las transacciones con productos de lujo o una metalurgia muy desarrollada dedicada a la plata, al plomo o el hierro", lo que confirma que este era "un asentamiento con una economía muy próspera que fue en su día uno de los más importantes del Mediterráneo".

Algunos de los muros excavados supera el metro y medio de altura, y ello permite "volver a transitar por las calles de este asentamiento fenicio que supuso el origen de la ciudad", ha añadido Suárez, profesor de Prehistoria de la Universidad de Málaga (UMA).

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Este entramado urbano es "particularmente interesante porque configura lo que podría en el futuro hacer que el Cerro del Villar, además de su interés científico, pudiera tener también un interés patrimonial para su puesta en valor con la creación de un parque arqueológico".

Por su parte, los vestigios de prácticas artesanales revelan que "artesanos de primer nivel trabajaban aquí para producir objetos de prestigio que se intercambiaban con otros lugares de la misma época en el Mediterráneo y en el Atlántico".

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A todo ello se suman "restos relacionados con la actividad cotidiana y con el aprovechamiento de los recursos marinos, como ejemplares de lapas o de búsanos (cañaillas) con un tamaño excepcional, que ya no se ven hoy en día, y que indican que la actividad pesquera y de recolección viene desde muy antiguo en la bahía de Málaga".

Esta quinta campaña, en la que ha participado un equipo científico de las universidades de Málaga, Sevilla, Córdoba, Chicago (EE. UU.) y Marburgo (Alemania), era la última incluida y financiada en el Proyecto General de I+D 2022-2026, por lo que será necesario solicitar un nuevo proyecto para los próximos años.

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"El año 2027 lo queremos dedicar a presentar las memorias correspondientes que nos habilitarán para solicitar un nuevo proyecto general de investigación -para el periodo 2028-2032- y acompañarlo de actividades de divulgación internacional" en eventos como el Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos de Malta, donde este será "uno de los grandes proyectos activos del Mediterráneo".

Suárez ha resaltado el apoyo económico necesario para un proyecto como este, "donde se trabaja cuatro semanas en campo y se necesita un año entero para poner al día el minucioso proceso de documentación, de registro, de cribado y de estudios específicos de carácter microscópico y macroscópico". EFE

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(foto) (vídeo)