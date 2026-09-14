Detenida una mujer tras la muerte de un hombre por arma de fuego en Pizarra (Málaga)

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(Actualiza la NA1298 con la detención y la hora y lugar del suceso)

Málaga, 14 sep (EFE).- Una mujer ha sido detenida por la Guardia Civil este lunes por un presunto delito de homicidio tras la muerte de un hombre por arma de fuego en la localidad malagueña de Pizarra, han informado fuentes del instituto armado.

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Los hechos han ocurrido alrededor de las 14:00 horas de este lunes, cuando el teléfono de emergencias 112 Andalucía ha recibido varias llamadas que alertaban de una agresión con arma de fuego en la pedanía de Zalea, en la que había resultado herido un hombre, han señalado a EFE fuentes de dicho servicio.

El centro coordinador ha avisado a la Guardia Civil y a los servicios sanitarios, que han movilizado un helicóptero, aunque solo han podido confirmar el fallecimiento del hombre.

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La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso, han añadido las fuentes del instituto armado. EFE