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Canarias pasa a 'online' clases en Fuerteventura y en parte de Gran Canaria por el calor

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Santa Cruz de Tenerife, 14s sep (EFE).- La Consejería de Educación ha acordado pasar a la modalidad 'online' la actividad lectiva de mañana en todos los centros de Fuerteventura y en los de nueve municipios de la isla de Gran Canaria, debido al episodio de altas temperaturas que se espera para la jornada.

Los municipios afectados en Gran Canaria son Agüimes, Artenara, Ingenio, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, La Aldea de San Nicolás, Santa Lucía de Tirajana, Telde y Valsequillo, ha informado la Consejería.

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En un comunicado, la Consejería indica que esta decisión se adopta de acuerdo con el protocolo de actuación en el ámbito educativo ante situaciones de altas temperaturas.

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha actualizado esta tarde la situación de alerta por temperaturas máximas desde mañana a las 10:00 horas en Lanzarote, Fuerteventura y en el este, sur y oeste de Gran Canaria mientras el resto del ámbito territorial permanecerá en situación de prealerta.

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Durante el martes se intensificará el episodio de temperaturas elevadas y se podrán alcanzar o superar los 37 grados en zonas orientadas al sur de las islas orientales y los 34 grados en amplias zonas del archipiélago.

El episodio estará acompañado de calima, más significativa en la provincia oriental durante el martes, aunque remitirá en Lanzarote y Fuerteventura al final del día.

Ante esta situación adversa, la Consejería de Educación ha informado de que se aplicará la modalidad telemática en aquellas enseñanzas que así lo permitan, de acuerdo con las medidas previstas para este tipo de situaciones.

En los centros educativos de las restantes islas y municipios, la Consejería de Educación recuerda la recomendación de seguir las medidas preventivas ante episodios de altas temperaturas recogidas en el protocolo, con especial atención al alumnado vulnerable.

Entre estas medidas se encuentran permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados; reducir la actividad física y evitar el deporte al aire libre, especialmente durante las horas de mayor calor; garantizar una hidratación frecuente o adaptar los espacios utilizados para impartir las clases buscando aquellos que presenten mejores condiciones de bienestar térmico.

También se contempla ampliar los descansos para la hidratación, utilizar adecuadamente los sistemas de ventilación, mantener las persianas bajadas cuando exista incidencia directa del sol, así como facilitar información y recomendaciones a la comunidad educativa.

De igual forma, los equipos directivos podrán solicitar a las direcciones territoriales o insulares de Educación, según corresponda, la aplicación de las medidas extraordinarias previstas en el protocolo como la salida anticipada del alumnado o la modificación del horario escolar y de las actividades curriculares. EFE

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