Albares expresa el apoyo de España al acercamiento de Andorra a la UE

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Madrid, 14 sep (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha mostrado el apoyo de España al acercamiento de Andorra a la Unión Europea durante el viaje que ha realizado este lunes al Principado.

"Una Andorra más integrada en Europa será una Andorra más próspera, y esa prosperidad tendrá efectos positivos no solo para el Principado, sino también para las comarcas vecinas del Alt Pirineu", ha asegurado Albares, quien ha dirigido en su discurso unas palabras en catalán.

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El ministro ha recordado que "Andorra es el único país del mundo en el que el catalán es la única lengua oficial".

En ese sentido, el ministro subrayó la relevancia de la diversidad lingüística en Europa y recalcó la importancia de avanzar en el reconocimiento de la oficialidad del catalán, junto con el euskera y el gallego, en la Unión Europea.

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El responsable de Exteriores ha sido recibido por el jefe de Gobierno del Principado, Xavier Espot Zamora, y también se ha reunido con su homóloga andorrana, Imma Tor Faus, con quien ha firmado tres acuerdos bilaterales.

El viaje se produce a un mes y medio de que se celebre la Cumbre Iberoamericana, en cuyos trabajos preparatorios ha participado Andorra de manera activa. EFE

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