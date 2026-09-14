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90-44. España supera a Marruecos y pone la directa a cuartos

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Redacción deportes, 14 sep (EFE).- La selección española masculina de baloncesto en silla de ruedas logró este lunes el pase a los cuartos de final del Mundial de Ottawa (Canadá) tras ganar a Marruecos (90-44) en un duelo en el que destacó Manu Lorenzo con 31 puntos y se medirá en la siguiente ronda a Australia.

El combinado español, tras sumar dos derrotas en los tres partidos de la fase de grupos, se resarció con un triunfo de autoridad ante la selección africana, que desde el primer momento dio muestras de no poder hacer frente al juego de los jugadores dirigidos por Abraham Carrión.

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España llegó al final del primer cuarto con veinte puntos de diferencia, una renta que se amplió hasta los 27 al descanso y que hizo muy difícil los intentos de remontada de Marruecos, cuyos jugadores apenas capturaron cuatro rebotes en ataque.

Tras el descanso España siguió a lo suyo y, aunque bajó un poco la intensidad, su triunfo no corrió peligro porque la diferencia se siguió ampliando hasta llegar a los 35 puntos a falta de los diez últimos minutos, que fueron intrascendentes.

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Manu Lorenzo, con 31 puntos y 6 rebotes fue el mejor jugador de España mientras que Zouhair Challat, con 13, fue el más acertado de Marruecos.

- Ficha técnica:

90 - España (28+19+22+21): Oscar Onrubia (9), Manu Lorenzo (31), 'Pincho' Ortega (10), Lalo Prieto (16) y Luis Cristen -quinteto inicial- Julio Vilas, Pablo Zarzuela (9), Biel Carbó, Paco García Quiles (6), Pablo Poyato , Adrián García Ingelmo (3) y Alexis Ruiz (6).

44 - Marruecos (8+12+14+10): Challat (13), Ben Hamman, El Moussati (11), Maataoui (10) y Falempe (2) -quinteto inicial- Oulini, El Ghazzioui, El Hamyani, Haida, Moujoud (2), Ben Fatah y Gamra (6). EFE

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