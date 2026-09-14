44-41. España sella su pase a cuartos con una victoria histórica frente a China

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Redacción deportes, 14 sep (EFE).- La selección española femenina de baloncesto en silla de ruedas logró una histórica victoria frente a China (44-41) en la cuarta jornada del Mundial de Ottawa (Canadá) y selló, a falta de un partido de la fase de grupos, su pase a los cuartos de final.

El equipo español, dirigido por Víctor Ramos, comenzó muy bien el partido y dominó los dos primeros cuartos llegando a tener una ventaja de ocho puntos que se amplió a doce al descanso.

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Tras el parón, el combinado chino mejoró mucho tanto sus prestaciones en ataque como en defensa y llegó a reducir esa diferencia a solo tres puntos ya que España solo fue capaz en ese tercer cuarto una canasta de Bea Zudaire y tiro libre de Isa López.

Con todo por resolver en el último cuarto, España tiró de oficio para sufrir en los minutos finales, en los que demostró mayor acierto bajo el aro que sus rivales.

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A falta de un partido de la fase de grupos contra Australia, España está clasificada para cuartos de final tras ganar a Brasil y China y perder con Canadá y Gran Bretaña.

Ficha técnica:

44 - España (14+13+3+14): Isa López (18), Bea Zudaire (16), Vicky Vilariño (4), Sara Revuelta (4) y Carmen Hernández -quinteto inicial- Irene Basoco, Lourdes Ortega (2), Naiara Rodríguez, Laura Ugarte, Michell Navarro, Lara Arenós y Lucía Ramo.

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41 - China (6+9+12+14): Chen, Li (8), X. Zhang (18), Zuo y Qiu -quinteto inicial- Y.Chen, M.Zhang, Huang (2), S. Lin (13), C.Lyu. EFE