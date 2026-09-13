Valentín Gonzalez-Galino gana el dobles júnior del Abierto de Estados Unidos

Nueva York, 12 sep (EFE).- El español Valentín González-Galiño y el francés Aaron Gabet se proclamaron este sábado campeones del torneo de dobles júnior del Abierto de Estados Unidos.
Gabet y González-Galio, de 17 años, ganaron a los estadounidenses Tanishk Konduri y Marcel Latak por 7-6(5), 2-6 y 11-9 en el 'super tie-break' en su tercera pelota de partido.
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Latak llegaba al partido tras proclamarse instantes antes campeón júnior en individuales al superar al brasileño Guto Miguel por 3-6, 7-5 y 7-6(13).
González-Galiño, que fue eliminado en segunda ronda en el cuadro individual, ocupa la posición 1.695 del ranking ATP, 1.285 en dobles. EFE
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