Un sindicato piden un nuevo centro salud en Ceuta tras la crisis migratoria

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Ceuta, 13 sep (EFE).- El sindicato CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) ha demandado este domingo la construcción de un nuevo centro de salud al entender que el número de los potenciales usuarios derivados de la crisis migratoria equivaldría, según los estándares del SNS, a la población adscrita a un centro de salud completo.

En un comunicado, la CSIF ha respondido "con firmeza" a las recientes declaraciones del presidente del Gobierno en las que afirmaba que "los ceutíes tienen que prepararse para la realidad estructural" respecto a la crisis migratoria y su impacto directo en la ciudad autónoma.

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La CSIF dice que desde una perspectiva de gestión sanitaria y ordenación de recursos humanos, la masa demográfica que ha llegado a la ciudad representa un incremento sobrevenido de muchos más de 10.000 usuarios que requieren asistencia continuada, cribados, seguimientos pediátricos, vacunas y atención farmacológica.

En el marco regulatorio del Sistema Nacional de Salud (SNS), una zona básica de salud estándar se dimensiona habitualmente sobre tramos poblacionales de entre 10.000 y 15.000 tarjetas sanitarias individuales, según el sindicato.

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"En consecuencia, el impacto derivado de estas llegadas equivale formalmente a la carga asistencial íntegra de un centro de salud completo".

La central sindical exige al Ministerio de Sanidad que "abandonen el discurso de la contención dialéctica y elaboren un plan director extraordinario de infraestructuras sanitarias que blinde los recursos humanos y materiales de la sanidad pública ceutí ante el nuevo mapa demográfico". EFE

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