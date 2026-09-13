Un detenido por apuñalar a un hombre en Barcelona durante una pelea multitudinaria

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Barcelona, 13 sep (EFE).- Los Mossos han detenido a una persona como presunta autora del apuñalamiento de un hombre durante una pelea registrada anoche en el distrito de Sant Martí de Barcelona en la que participaron diez personas y durante la que se detuvo a un segundo hombre por amenazas a los policías.

Fuentes de los Mossos han explicado a EFE que el suceso tuvo lugar pasadas las nueve de la noche en la calle Llacuna de la capital catalana, donde se produjo una pelea por causas que ahora se investigan.

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Durante la misma, un hombre agredió a otro con un arma blanca. El herido fue asistido por los sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que posteriormente lo trasladaron a un hospital. EFE