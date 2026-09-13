Trabajan en la extinción de un incendio forestal en Moguer (Huelva)

Huelva, 13 sep (EFE).- El Plan Infoca ha desplegado un dispositivo por tierra y aire para la extinción un incendio forestal declarado a primera hora de esta tarde en el paraje Mazagón-Barriada San José del término municipal de Moguer, en la provincia de Huelva.
Según ha informado al Infoca, por aire se han activado cuatro aeronaves: un helicóptero ligero y uno semipesado y dos aviones de carga en tierra.
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Por tierra trabajan 18 bomberos forestales, un técnico de Operaciones, un agente de Medio Ambiente y dos autobombas. EFE
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