Trabajan en la extinción de un incendio forestal en Moguer (Huelva)

Guardar

Huelva, 13 sep (EFE).- El Plan Infoca ha desplegado un dispositivo por tierra y aire para la extinción un incendio forestal declarado a primera hora de esta tarde en el paraje Mazagón-Barriada San José del término municipal de Moguer, en la provincia de Huelva.

Según ha informado al Infoca, por aire se han activado cuatro aeronaves: un helicóptero ligero y uno semipesado y dos aviones de carga en tierra.

PUBLICIDAD

Por tierra trabajan 18 bomberos forestales, un técnico de Operaciones, un agente de Medio Ambiente y dos autobombas. EFE

lra/vg/lml