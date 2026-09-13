Tapia-Coello se imponen con épica a Galán-Chingotto y suman su cuarto ‘major’ en París

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Redacción deportes, 13 sep (EFE).- El español Arturo Coello y el argentino Agustín Tapia conquistaron este domingo su cuarto ‘major’ de París de Premier Padel tras un partido épico ante sus eternos rivales, el también dúo hispanoargentino formado por Alejandro Galán y Federico Chingotto, a los que vencieron en tres sets tras remontar un 2-5 en el último.

En la final disputada en la pista central Phillipe-Chatrier de Roland Garros, Coello y Tapia se levantaron cuando estaban contra las cuerdas y se impusieron por 6-3, 4-6 y 7-6 (1) ante la pareja número dos para volver a abrir brecha en su defensa del liderato mundial.

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El duelo entre las dos primeras parejas de la clasificación mundial no defraudó y estuvo cargado de emoción desde el primer punto hasta el desempate con el que se resolvió el encuentro.

Después de caer en las dos últimas finales de París, Galán y Chingotto tuvieron todo de cara para desquitarse y poner aún más presión en la lucha por el 'ranking' después de ganar hace una semana en el P1 de Madrid.

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Tras igualar el primer set, se pusieron con 5-2 y resto, pero el juego de Tapia y Coello y los errores cometidos les abocaron al desempate, en el que ya no hubo pelea (7-1).

La victoria del de Valladolid y el de Catamarca les da su noveno título del año, incluido el primer ‘major’ de Roma, mientras que Chingotto y Galán, que venían de ganar de Madrid, se quedan con siete, con lo que han acaparado todos los títulos de la temporada salvo uno.

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Chingotto no logró romper su maleficio después de haber llegado a todas las finales en París desde 2022, pero sin saborear el éxito.

En la final femenina, Ari Sánchez y Andrea Ustero, tercera pareja del mundo, se impusieron con más facilidad de la prevista a Claudia Fernández y Martina Calvo, la número cuatro, al vencer por 6-2 y 6-0, lo que supone su tercer título del curso tras Riad y Valencia.

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Es también la tercera vez que Sánchez vence en París después de que se coronara en 2023 y 2024 con Paula Josemaría de tándem. EFE