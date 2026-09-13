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Santa Fe pone en acción los Juegos Suramericanos con una emotiva ceremonia inaugural

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Buenos Aires, 12 sep (EFE).- Santa Fe inauguró este sábado la XIII edición de los Juegos Suramericanos a cielo abierto ante del Monumento de la Bandera de la ciudad de Rosario con la participación de más de 4.000 deportistas de 15 países.

En una fría noche con un Monumento totalmente iluminado, la jornada oficial de inauguración comenzó con la ‘Canción con todos’ interpretada por Juan Carlos Baglietto en un ensamble con más de 45 artistas sobre un escenario LED con forma de ‘bota’ como la provincia de Santa Fe.

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Luego Abel Pintos con Baglietto entonaron el himno argentino que luego dio paso al paso de las 15 delegaciones: Aruba (con 13 competidores), Brasil (503), Bolivia (239), Chile (535), Colombia (415), Curaçao (6), Ecuador (182), Guyana (4), Panamá (90), Perú (492), Paraguay (341), Surinam (9), Uruguay (338), Venezuela (400) y el anfitrión Argentina (658).

Luego fue el turno del izado de las banderas del Comité Olímpico Internacional, Odesur y Argentina con la entonación del himno del COI con algunos emblemáticos deportistas santafesinos como escoltas: Ayelen Stepnik (hockey sobre césped), Walter Hermann (baloncesto), Maximiliano Rodríguez (fútbol) y Germán Chiaraviglio (garrochista-atletismo), entre otros.

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A continuación fue el momento del juramento de los deportistas, oficiales y jueces, los discursos oficiales de Mario Moccia, presidente de Odesur, y Maximilano Pullaro, Gobernador de la provincia de Santa Fe, y la presentación de la mascota ‘Capi’.

Luego llegó el tiempo de musicales acompañado de artistas en el escenario y un moderno ‘maping’ de las distintas disciplinas de estos Juegos con el desfile de las artistas Soledad Pastorutti con la ‘Oración del Remanso’ y ‘A Don Ata’, Valentino Merlo con ‘Agua’, Luck Ra con ‘Ala Delta’ y ‘Toco y me voy’, Agustín Rada y Mery San Damasso con ‘Cambiadno la piel’ y el instrumental ‘Libertango’.

El encendido del pebetero de estos Juegos Suramericanos quedó a cargo de la rosarina Luciana Aymar, considerada una de las mejores jugadoras de la historia del hockey sobre césped con la canción de ‘Inconsciente colectivo’ de Charly García.

El final musical reunió a Rubén Decias con Agustín Rada con el icónico ‘Jurabas Tu’, Valentino Merlo con ‘Hoy’, Luck Ra con ‘Hola Perdida’, luego se sumó Soledad Pastorutti, Juan Carlos Baglietto, Abel Pintos y Mery Sandamasso para cantar ‘Como la Flor’ y ‘La Suavecita’.

Este sábado comenzará la acción con más de 257.000 entradas vendidas para los eventos deportivos y casi 80.000 para los Fan Fest, en esta fiesta del deporte suramericano que transcurrirá por tercera vez en Argentina con los antecedentes de Rosario 1982 y Buenos Aires 2006.

Rosario, Santa Fe y Rafaela aprovecharon algunos escenarios deportivos ya construidos como el legendario estadio Marcelo Bielsa de Newell’s Old Boys pero otras instalaciones fueron construidos o remodelados para este evento con una inversión provincial que superó los 150 millones de dólares.

La aspiración de la provincia es poder subir de nivel en la próxima década y en 2035 poder recibir unos Juegos Panamericanos imitando un trabajo que realizó en el último tiempo Asunción.

El paso previo será en 2029 cuando Rosario será sede de los III Juegos Panamericanos Junior, en una sede otorgada hace diez días por PanamSports. EFE

(foto) (vídeo)

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