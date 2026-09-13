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Rybakina: "Espero mantenerme en lo más alto durante el mayor tiempo posible"

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Nueva York, 12 sep (EFE).- Elena Rybakina reflexionó este sábado, tras proclamarse campeona del Abierto de Estados Unidos y su asalto al número uno del mundo, sobre el camino que ha recorrido desde que conquistó Wimbledon en 2022.

Entre ese título en Londres y su siguiente 'grande', el Abierto de Australia de 2026, pasaron casi cuatro años, pero esa victoria en Melbourne abrió un año "increíble" para la moscovita nacionalizada kazaja.

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"Ha sido un viaje increíble y espero poder mantenerme en lo más alto durante el mayor tiempo posible", dijo Rybakina en rueda de prensa.

"Siempre he creído que era posible. Hemos conseguido grandes resultados. Por supuesto, no todos los años son iguales. Gané Wimbledon en 2022. Después no gané ningún 'grande', pero al año siguiente jugué la final del Abierto de Australia. Siempre hemos estado ahí", explicó.

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"Por supuesto, en el camino aprendes mucho y pasan muchas cosas. Siento que ahora tengo un gran equipo, grandes personas a mi alrededor, y simplemente seguimos trabajando. Finalmente ha dado sus frutos y estoy muy feliz, muy orgullosa", añadió.

Rybakina derrotó a Aryna Sabalenka por 6-4, 5-7 y 6-2 en la final de Nueva York, arrebatándole a la bielorrusa no solo el título de Nueva York sino también el número uno.

"Será increíble despertarse mañana sabiendo que he conseguido algo tan grande", aseguró la kazaka, que también confesó que haber ganado supone "una especie de alivio" tras "mucho trabajo y también muchos nervios", dijo la jugadora.

A sus 27 años y con cierto historial de lesiones, Rybakina dijo que su objetivo de aquí en adelante es mantenerse en forma y saludable, para seguir aspirando a los mayores torneos.

"Nunca es fácil. Ahora termino aquí, descanso, celebro y después siguen llegando los torneos. Hay que seguir jugando. Seguir compitiendo contra las mismas jugadoras y seguir dando lo mejor de una misma", dijo. EFE

(foto)

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