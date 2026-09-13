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Philippe Coutinho, a un paso de firmar con el Santos de Neymar

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São Paulo, 12 sep (EFE).- El brasileño Philippe Coutinho, exjugador de Liverpool y FC Barcelona, está a un paso de oficializar su fichaje por el Santos de Neymar hasta el final de temporada, según confirmó este sábado el técnico del equipo, Cuca.

"Hoy entrenó con nosotros y participó en la charla que grabamos en vídeo antes de los entrenamientos. Ya se está integrando y adaptando al grupo. Va a ayudarnos y nosotros vamos a ayudarlo", dijo Cuca en TV Globo antes de medirse con Cruzeiro en el Campeonato Brasileño.

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Coutinho, de 34 años, no juega desde febrero pasado, cuando rescindió su vínculo con el Vasco da Gama en medio de fuertes críticas por su rendimiento en el centenario club de Río de Janeiro.

Santos aún no ha oficializado al exinternacional con la Canarinha a la espera de concluir todo el reconocimiento médico, si bien su incorporación se da por hecha en el vestuario albinegro.

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Coutinho firmará apenas hasta diciembre próximo. Según la prensa brasileña, el personal de Neymar ha tenido un papel clave en la negociación con el jugador.

"Hermano, estamos muy felices de que estés aquí. Nuestro elenco y nuestra afición va a abrazarte para que seas feliz. Bienvenido al Santos", dijo este sábado el camisa 10 en sus redes sociales.

Su llegada se suma a las del volante Arthur Melo, también exfutbolista del Barça, el lateral Rodinei, el extremo Everton 'Cebolinha' y el mediapunta Lima.

El club de Pelé ha podido acometer todos estos fichajes después de pagar un 'Transfer Ban' de la FIFA por una deuda de unos 12 millones de reales (unos 2,3 millones de dólares o 2 millones de euros) que arrastraba con el AS Mónaco.

La sanción se pagó con el apoyo financiero de NR Sports, la empresa familiar que gestiona la carrera de Neymar y que inyectó de manera "inmediata" los recursos necesarios a cambio de una serie de compromisos comerciales.

En el plano deportivo, el conjunto paulista vive hoy una buena fase después de lidiar durante meses con los puestos de descenso a la segunda división en el Campeonato Brasileño.

Además, aún tiene una opción de título en la Copa Sudamericana, en donde se impuso 2-0 al Atlético Mineiro en el partido de ida de los cuartos de final del torneo.

Coutinho, parado desde hace siete meses, viene para apuntalar un ataque que cuenta con 'Gabigol' y Neymar como piezas fijas en el once. No obstante, 'Ney' sufrió una nueva lesión muscular recientemente y estará alrededor de dos meses de baja.

Coutinho volvió a Brasil en julio de 2024 para incorporarse al equipo de su juventud: el Vasco da Gama.

Primero, vino en calidad de cedido por el Aston Villa inglés y en 2025 firmó por un año con los cariocas, pero en febrero de este año decidió romper todos los lazos en medio de las críticas de la afición. EFE

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