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Pedro Acosta, tercero, destaca que la clave ha sido "dar la vuelta completa a la moto"

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Redacción deportes, 13 sep (EFE).- El español Pedro Acosta (KTM RC 16), tercero en el Gran Premio de San Marino de MotoGP, ha señalado que la clave de su éxito ha sido que el equipo "le ha dado la vuelta completa a la moto".

"Al final, es muy poco normal que yo, con la KTM, me sienta tan mal frenando, porque no me ha pasado en tres años", explica Acosta, quien recalca que es "lo que me pasaba este fin de semana, ni derrapaba de atrás, pero no frenaba".

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"No es tan normal que yo tenga problemas de este tipo, por eso anoche llegó el momento en el que les dije 'escuchadme, algo tiene que estar muy mal, porque, si no me ha pasado en tres años, dudo mucho que me vaya a pasar durante todo el fin de semana y buscad la solución que queráis' porque quizá no tenía velocidad para el podio con Bezzecchi, pero para hacer un cuarto, más que de sobra", reconoce sin dudar Acosta.

"Creo que también hay que apretar un poco las pilas cuando nos dormimos", sentencia al respecto Pedro Acosta a los medios de comunicación presentes en Misano Adriático.

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"Al final, yo doy lo máximo que tengo, unos días será hacer podio, como en Aragón y aquí, y otros será hacer sexto, como hice ayer", recuerda Pedro Acosta, quien reseña que "lo importante es ir cogiendo puntos de todos lados, porque a final de año me pueda servir para algo". EFE

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