Òmnium Cultural tilda de "arbitrarias" las detenciones durante las protestas de la Diada

Òmnium Cultural ha lamentado la actuación policial del pasado viernes durante la Diada, que finalizó con las detenciones de al menos 18 personas en Barcelona por parte de los Mossos d'Esquadra, y que la entidad ha calificado como "arbitrarias".
"Es injustificable este uso de la fuerza por los cuerpos de seguridad y lo que todo apunta que han sido detenciones arbitrarias", ha informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press este domingo.
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También ha pedido en el mismo mensaje que se investiguen y "aclaren" las detenciones, de las cuales 10 fueron a menores de edad, que según las autoridades quemaron contenedores y tiraron vallas al fuego.
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