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Ochoa logra el oro en kayak cros y España cierra la Copa del Mundo con cuatro medallas

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La Seu d'Urgell (Lleida), 13 sep (EFE).- El piragüista gallego Manuel Ochoa se ha proclamado este domingo campeón de la prueba de kayak cros de la Copa del Mundo de La Seu d'Urgell, donde el equipo español ha cerrado la competición con cuatro medallas, dos oros y dos platas.

El Parc Olímpic del Segre ha puesto el punto final a cuatro jornadas de competición con una victoria del palista de 27 años, en el mismo escenario en el que ya se proclamó campeón de esta modalidad en 2025.

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El gallego ha firmado una salida especialmente sólida que le ha permitido abrir distancia desde los primeros metros y afrontar con margen una de las zonas decisivas del trazado, la de los remontes.

Ochoa ha mantenido el control de la manga hasta el final y ha cruzado en solitario la línea de meta para sumar un nuevo oro y cerrar su participación en La Seu d'Urgell con un doblete, después de la plata lograda en la contrarreloj individual de kayak cross.

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El palista gallego, que cuenta además con un diploma olímpico conseguido en París 2024, ha terminado la temporada en la quinta posición de la clasificación general del circuito, con 152 puntos.

El neozelandés Finn Butcher ha logrado la plata y el suizo Jan Rohrer, el bronce. Rohrer, además, ha terminado como campeón absoluto del circuito de 2026, con 224 puntos.

En la competición femenina, la británica Kimberly Woods se ha llevado la victoria, por delante de la checa Tereza Kneblova, plata, y de la andorrana Mònica Dòria, bronce. La francesa Camille Prigent ha concluido la temporada como campeona absoluta de la Copa del Mundo femenina, con 233 puntos.

En cuanto a la representación española, Maialen Chourraut, Laia Sorribes, Miren Lazkano y Pau Echaniz no han logrado acceder a los cuartos de final de kayak cross y han quedado eliminados en las rondas previas.

El oro de Ochoa ha puesto el broche a una Copa del Mundo especialmente positiva para el equipo español, que ha sumado cuatro medallas. A su victoria en kayak xross se añaden el oro conseguido el sábado por Miquel Travé en C1, la plata de Miren Lazkano en C1 y la plata del propio Ochoa en la contrarreloj individual de kayak cross.

En la clasificación general final de kayak cross, David Llorente ha terminado octavo, con 127 puntos; Miren Lazkano, decimoquinta, con 65; Pau Echaniz, vigésimo quinto, con 41; Maialen Chourraut, vigésimo tercera, con 32, y Laia Sorribes, trigésimo segunda, con 18.

La competición ha servido también como uno de los principales ensayos organizativos de cara al Campeonato del Mundo de 2027, que organizarán conjuntamente La Seu d'Urgell y Sort. EFE

avm/xsf/ism

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