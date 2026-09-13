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La Plataforma Estatal de Escuelas Infantiles convoca concentraciones el 17 de septiembre

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Madrid, 13 sep (EFE).- La Plataforma Estatal de Escuelas Infantiles (PEEI) ha convocado diferentes concentraciones en todo el país el próximo jueves 17 de septiembre en apoyo a las educadoras infantiles madrileñas, que llevan cinco meses en huelga por la precariedad de sus condiciones laborales.

"La falta de negociación, la dejadez y hostilidad por parte de la Consejería de Educación y del Ayuntamiento de Madrid ha llevado a esta situación de maltrato y abandono a las familias e infancia de la Comunidad de Madrid", ha denunciado la plataforma en un comunicado.

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Las protestas, bajo el lema 'El derecho a vincularse', buscan "poner en valor" la importancia de los primeros meses en la educación infantil para garantizar "el sano desarrollo del menor y una relación de acompañamiento con las familias".

Algo que "parece importarle bien poco al Partido Popular de la Comunidad de Madrid", señalan los convocantes.

En Madrid, esta concentración se llevará a cabo a las 19:00 horas en la Puerta del Sol y tienen previsto realizar una performance que plasme "la vinculación de las educadoras con su alumnado y la falta de responsabilidad del Partido Popular que invierte cantidades de dinero ingentes en áticos o caprichos cómo la Formula 1, pero niega dignidad a la infancia y a las profesionales que la sostienen".

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La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), convocantes de la huelga en Madrid y el sindicato CGT han convocado también una concentración el próximo miércoles, 16 de septiembre a las 9 de la mañana frente a la Casa de Correos, sede del gobierno madrileño, en la Puerta del Sol.

Tras un descanso en agosto, las educadoras madrileñas retomaron las acciones de protesta el lunes pasado con una concentración y acampada en la Puerta del Sol que concluyó el jueves.

Su intención es mantener las movilizaciones hasta que el Gobierno regional acceda a negociar sus principales reivindicaciones, entre las que destacan la implementación de la pareja educativa y un incremento salarial.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió el viernes en La Moncloa a las representantes de la PLEI e hizo un llamamiento a las autonomías a ejecutar todos los recursos que el Estado les transfiere para educación, al tiempo que se comprometió a mejorar las condiciones de las educadoras del primer ciclo de infantil, de 0 a 3 años. EFE

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