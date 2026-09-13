Iyana Martín: “Hemos hecho un campeonato espectacular”

Guardar

Berlín, 13 sep (EFE).- La base asturiana Iyana Martín, MVP del partido por el bronce ante Alemania y figura de España durante todo el Mundial, atendió a la prensa en zona mixta este domingo en el Berlín Arena tras colgarse la medalla y aseguró que el equipo hizo “una preparación y un campeonato espectacular”.

Iyana, con 20 puntos y 9 asistencias, comandó la victoria de las españolas por 81-58 ante las anfitrionas. “Hemos sabido crecer partido a partido y esta medalla demuestra lo que hemos hecho, dijo antes de ser interrumpida por su compañera Alicia Florez.

PUBLICIDAD

“No le podéis preguntar tanta porque no tiene palabras”, bromeó Florez ante una emocionada Iyana, de apenas 20 años.

La directora del juego español, no acudió a la WNBA este verano, tras haber sido seleccionada en el puesto 7 del Draft, para llegar bien a su primer Campeonato del Mundo y le “ha ido bien”, dijo a la pregunta de EFE tras su espectacular actuación.

PUBLICIDAD

“El equipo en el que estoy es estupendo. Me deja ser yo misma, no puedo pedir más”, explicó.

Además, sobre la clave ante Alemania confesó que todas estuvieron “acertadas en la toma de decisiones” y que no dieron a las germanas ningún tipo de “oportunidad”. “Hemos aguantado como jabatas hasta el último minuto y nos hemos vaciado”, agregó.

PUBLICIDAD

Al ser preguntada por cuántas ganas tenía de celebrar, dijo entre risas: “me piro vampiro”, y se marchó a la fiesta española en el vestuario. EFE