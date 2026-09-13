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Fallece un joven de 24 años en Parla (Madrid) tras una agresión de madrugada

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Madrid, 13 sep (EFE).- Un joven de 24 años ha fallecido este domingo en Parla con una herida profunda en el cuello, según ha informado el SUMMA 112, que a las 6:35 horas de la madrugada recibió una llamada alertando de una agresión en la esquina donde confluyen las calles Santo Tomás de Aquino y Macarena.

Cuando los sanitarios llegaron al lugar, comprobaron que la víctima estaba en parada cardiorrespiratoria y presentaba una herida incisa en el cuello.

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Los profesionales sanitarios le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada durante 40 minutos, aunque no fue posible revertir la parada, según ha explicado el portavoz de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, Javier Chivite.

También atendieron a otro hombre de 24 años, amigo de la víctima, con una herida de arma blanca en la zona izquierda del tórax, que fue trasladado como potencialmente grave al Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.

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El SUMMA 112 trasladó también hasta el lugar al psicólogo de guardia para que atendiera a los familiares y amigos de las víctimas, que estaban presentes.

La Policía Nacional se encarga de las investigaciones en torno a lo ocurrido. EFE

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