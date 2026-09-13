Extinguido el incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) 34 días después de su declaración

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Madrid, 13 sep (EFE).- El incendio declarado hace un mes en Las Peñas de Riglos (Huesca) quedó extinguido este sábado por la tarde tras quemar 14.500 hectáreas, afectar a varios pueblos y mantener su actividad 34 días, informó el dispositivo oficial de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón (INFOAR).

El incendio, que se originó el pasado 10 de agosto, se dio por controlado el pasado 21 de agosto y obligó a evacuar a 1.046 personas de 19 localidades, dos cámpines y un campamento temporal, así como a cortar distintas carreteras durante sus fases más críticas.

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Por el origen de este incendio se abrió una investigación en la que el Gobierno de Aragón se personó como acusación, y se detuvo a una persona, un joven operario de 28 años que trabajaba en las obras de acondicionameinto de la carretera A-132.

No obstante, la Audiencia Provincial de Huesca, tras decretar su prisión provisional y sin fianza, acordó poner al acusado en libertad provisional.

El tribunal consideró acreditado que el investigado se encontraba en las proximidades del lugar en el momento en el que se inició el fuego y que las grabaciones le situaban merodeando por la zona, muy cerca del punto donde aparecieron las primeras llamas, un minuto antes.

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Sin embargo, la Audiencia señaló que en esas imágenes no se observa al investigado prendiendo ningún fuego y precisó que en el punto exacto en el que aparecieron inicialmente las llamas no coincidía con el lugar donde había sido grabado agachándose un minuto antes.

En cuanto al origen, el tribunal consideró que tampoco estaba suficientemente justificada la causa y subrayó que únicamente constaba un informe preliminar, "bastante escueto", que concluyó que existía compatibilidad plena con la aplicación directa de una llama sobre combustible.

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Pese a todo, la investigación sigue abierta en el Juzgado de Jaca, que ha ordenado la comparecencia de un jefe de obra y del topógrafo que dio el aviso al 112. EFE