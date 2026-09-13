España recupera la corona europea con un gol en la prórroga ante Italia (4-3)

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Redacción deportes, 13 sep (EFE).- España recuperó la corona de campeona de Europa de fútbol playa femenino al vencer en la Superfinal a la selección de Italia por 4-3, en un partido que se decidió en la prórroga con un gol de Carolina González.

El equipo dirigido por Sidi Omar remontó el marcador ante un rival que ya le había derrotado en la fase de grupos (2-1).

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Azzurra Massa adelantó al conjunto anfitrión en el primer periodo, en el minuto 2, y no fue hasta el segundo cuando reaccionó la selección española de forma espectacular.

Primero empató Sara Tui, en el minuto 14, para después llegar el 2-1 de Andrea Mirón, mejor jugadora del mundo en 2025, en el 19. Italia, con el apoyo de sus aficionados, no se rindió e igualó a dos con otro tanto de Massa a falta de 1:33 para el final, una vez que transformó un penalti cometido por Pilar Sánchez sobre Farnesi.

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España demostró su capacidad competitiva y Julia Serrat colocó el 3-2 a falta de 18 segundos para el final del segundo periodo.

Pero el combinado italiano presionó en el tercer periodo y encontró su premio con un gol de Verónica Privitera, con el que se llegó al tiempo extra.

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En la prórroga, Carolina González marcó con un lanzamiento lejano y España obtuvo su tercer título de campeona de Europa tras los éxitos de 2022 y 2023. EFE

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