Eric García: "Nos lo hemos complicado más de la cuenta"

Guardar

València, 13 sep (EFE).- El defensa del Barcelona Eric García señaló a la conclusión del encuentro que su equipo venció por 2-4 ante el Levante UD que considera que hicieron un buen partido, aunque admitió que se complicaron más de la cuenta, ya que el conjunto local se llegó a poner a un solo gol pese al 0-3 de renta que tenían al inicio del segundo tiempo.

"Sabíamos que era un campo difícil, el míster nos había avisado que llevaban desde marzo sin perder. Creo que nos lo hemos complicado nosotros más de la cuenta, porque si a cualquier equipo le das aire, al final se te mete encima. Son errores que se pueden evitar, pero en general podemos estar contentos y creo que hemos hecho un buen partido", indicó en declaraciones a Movistar.

PUBLICIDAD

Respecto a las distintas facetas de juego que muestra el equipo, tanto de toque como directo, el internacional español señaló que "nosotros nos sentimos cómodos con balón, tenemos jugadores que saben jugar muy bien y arriba tenemos animales, tenemos bestias, que van muy bien al espacio".

"Si este año en algo destaca el equipo es en que hay mucha competencia en todas las posiciones y nadie se puede dormir", concluyó. EFE

PUBLICIDAD

-----------