El Valencia da un giro a su proyecto y apuesta por Braulio Vázquez sin Corberán ni Gourlay

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Paula Lerín

Valencia, 13 sep (EFE).- El Valencia ha puesto fin a la etapa de Carlos Corberán como entrenador y de Ron Gourlay como CEO de Fútbol después de un arranque de temporada que ha vuelto a situar al equipo colista tras cinco jornadas, un solo punto y un gol marcado, y ha nombrado a Braulio Vázquez como nuevo director deportivo para tratar de revertir la situación desde la raíz.

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La decisión supone un nuevo giro en el proyecto deportivo del Valencia, que desde la llegada de Peter Lim a la entidad ha encadenado cambios constantes en el banquillo y, aunque en menor medida, también en la estructura deportiva.

Pocas horas después de la destitución de Corberán y Gourlay, el club ha anunciado la vuelta de Braulio Vázquez, que ya ejerció como director deportivo entre 2010 y 2013.

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Corberán llegó al Valencia en diciembre de 2024 procedente del West Bromwich Albion inglés tras pagar los tres millones de euros de su cláusula de rescisión para sustituir a Rubén Baraja cuando el equipo estaba en descenso con tan solo 12 puntos y en apenas cinco meses pasó de ser un ‘desconocido’ al salvador del Valencia.

El técnico de Cheste firmó una segunda vuelta con números de Liga de Campeones que llevó al equipo a la duodécima posición con 46 puntos.

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En la pasada campaña 2025-26, el Valencia volvió a pelear por no descender y, después de sufrir en la mayor parte de la temporada, finalmente terminó noveno con 49 puntos, quedándose muy cerca de clasificarse para la Liga Conferencia, pero Corberán perdió la confianza del vestuario y de la afición, aunque no del club, que renovó al técnico hasta 2028.

El comienzo de la actual temporada, sin embargo, ha cambiado por completo el escenario y, ante la necesidad de reaccionar de inmediato, el club ha optado por prescindir de Corberán, que abandona la entidad después de 72 partidos oficiales.

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Tan solo diez días después de su rueda de prensa tras el cierre del mercado en la que defendió los fichajes, habló de estabilidad, ratificó a Corberán y aseguró que no iba a dimitir, Ron Gourlay también ha sido fulminado desde Singapur.

El ejecutivo escocés llegó al club en mayo de 2025 para asumir el cargo de CEO de Fútbol y liderar la parcela deportiva formada, desde noviembre de 2025, por Lisandro Isei, Hans Gillhaus, Andrés Zamora y Malek Shafei, que también han sido destituidos.

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En cada comparecencia pública, Gourlay destacaba su más de dos décadas de experiencia al más alto nivel en el fútbol, habiendo ocupado cargos ejecutivos en clubes como el Manchester United, Chelsea, West Bromwich Albion, en el que nombró a Corberán como entrenador, y Al-Ahli. Sin embargo, dicha experiencia no se ha traducido en éxitos.

En su llegada, Gourlay puso de margen cuatro ventanas de fichajes para regresar a Europa en la inauguración del Nou Mestalla, prevista para el verano de 2027, pero, completadas tres ventanas, el equipo es colista de Primera División.

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El Valencia ha apostado para liderar la estructura deportiva por Braulio Vázquez, que, tras nueve temporadas, deja su cargo en Osasuna después de que el Valencia haya abonado los 290.000 euros de la cláusula de rescisión. Desde el club consideran que “su experiencia, conocimiento y trayectoria profesional” contribuirán en su nueva etapa.

De manera provisional, Óscar Sánchez, técnico del Valencia Mestalla, se hará cargo del trabajo del primer equipo, que antes del largo parón de selecciones jugará contra el Alavés en Mendizorroza y ante la Real Sociedad en Mestalla.

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La entidad trasladó “un mensaje de estabilidad y confianza en el futuro, reafirmando su compromiso con la construcción de un proyecto deportivo sólido, competitivo y sostenible”. EFE

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