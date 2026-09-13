El uruguayo Sebastián Cáceres se estrena como titular ante el Málaga

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Vigo, 13 sep (EFE).- El internacional uruguayo Sebastián Cáceres, fichado por el Celta en el último día de mercado del América de México, se estrenará este domingo como titular frente al Málaga, en el que Juan Francisco Funes sorprende con la suplencia del exceleste Carlos Dotor, titular en las cuatro primeras jornadas de LaLiga EA Sports.

Sin Aleix Febas y Borja Iglesias por lesión, Claudio Giráldez apuesta por mantener a Moriba junto a Miguel Román en el centro del campo y una línea de ataque formada por Hugo González, Hugo Álvarez y Ferran Jutglà.

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Por su parte, el Málaga buscará su primera victoria de la temporada en Balaídos con Izan Merino y Pablo Martínez en el doble pivote de un centro del campo que completan Larrubia y Joaquín en las bandas. La dupla de ataque es para Dani López y Chupe.

Alineaciones confirmadas:

Celta: Radu; Cáceres, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Miguel Román, Moriba, Carreira; Hugo González, Hugo Álvarez y Jutglà.

Málaga: Alfonso Herrero; Rafita, Recio, Einar Galilea, Salinas; Larrubia, Izan Merino, Martínez, Joaquín; Dani Lorenzo y Chupe. EFE

Dmg/cmm