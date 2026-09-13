El servicio de emergencias de Ceuta atiende unos 7.000 expedientes desde la entrada masiva

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Ceuta, 13 sep (EFE).- El servicio de emergencias 112 ha atendido en Ceuta más de 7.000 expedientes desde que se produjo la entrada masiva los días 30 y 31 de julio, a pesar de haber recibido más de 9.200 llamadas de ciudadanos alertando de sucesos que se producían en distintas zonas de la ciudad.

Desde el día 30 de julio hasta este 10 de septiembre, el 112 afrontó 7.073 expedientes o hechos, destacando que el término expediente hace alusión a las llamadas que han movilizado recursos, aunque hubo 9.239 llamadas o cartas, según los datos adelantados hoy por el diario "El Faro de Ceuta" y dados a conocer a EFE por el Gobierno ceutí.

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El informe en materia de seguridad ciudadana elaborado por el 112 indica que se produjo un aumento respecto del mismo periodo de 2025 del 532,6 %. "La Sala 112 registró una presión operativa extraordinaria en Seguridad Ciudadana" ya que pasó de gestionar 1.118 expedientes en ese periodo de 2025 a los 7.073 del presente año.

Este servicio ha gestionado una media de unos 164 expedientes al día, todos ellos relacionados con episodios asociados a la entrada masiva por el espigón fronterizo del Tarajal.

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Del análisis efectuado por el 112, se concluye que el principal pico operativo al que tuvieron que enfrentarse los integrantes del teléfono único de emergencias se registró el 31 de julio, cuando se tramitaron 676 expedientes y las llamadas fueron 876, gestionadas solo en 24 horas.

Mientras tanto, un año antes, en 2025, la mayor jornada de pico operativo se produjo el 31 de agosto, con 35 expedientes y hasta 56 cartas de llamada.

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La tipología de esas llamadas que mayor impacto ha causado es la alusiva a Extranjería, es decir, todas las que tienen que ver con la situación de los migrantes, ya que el 112 ha gestionado 2.081 expedientes, lo que supone un peso sobre el total del 29,4%.

Después se sitúan las agresiones con 1.357, lo que representa un 19,2%, los allanamientos de morada alcanzan los 837, un 11,8% sobre el total, mientras que los casos relacionados con alteración del orden público fueron 437, un 6,2%.

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"El aumento no se explica solo por Extranjería, porque excluyéndola, los expedientes han pasado de 1.070 en 2025 a 4.992 en 2026, es decir un incremento del 366,5%, lo que afecta directamente al conjunto de la seguridad ciudadana", detallan desde el 112.

También ha habido incrementos especialmente significativos con las agresiones, que han pasado de 93 en 2025 a 1.357 en ese periodo de 2026 mientras que los allanamientos de morada han pasado de 16 a 837 y las alteraciones orden público, de 43 a 437, así como Extranjería, de 48 a 2.081.

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"Los datos reflejan una situación operativa excepcional. En el mismo intervalo de 43 días analizados, la Sala 112 absorbió en 2026 un volumen de actividad muy superior al de 2025, con incrementos masivos tanto en expedientes como en comunicaciones y un fuerte crecimiento en varias tipologías de Seguridad Ciudadana", han añadido. EFE